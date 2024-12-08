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Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz

Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
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Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul sonrasında hakem Turgut Doman'ın VAR uyarısına rağmen kırmızı kart göstermemesi nedeniyle zehir zemberek bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların sportif AŞ başkan vekili İbrahim Hatipoğlu ve ikinci başkanı Metin Öztürk de çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'dan, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakika pozisyonu için peş peşe sert açıklamalar geldi.

"İNSANLIĞA SIĞMAYAN FAUL"

Galatasaray, konuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"

"LANET OLSUN BÖYLE 3 PUANA"

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından konuyla ilgili konuştu. Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf!" dedi.

"MANAJ, BARIŞ ALPER'İ KATLETTİ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan Rej Manaj ve maçın hakemi Turgut Doman'a isyan etti.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde;

"Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerişnden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

FENER AGLAMA DIYOLARDI AMA ASIL GS AGLIYOR??

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıEmre Gök:

Bu pozisyonda kırmızı kart göstermeyen hakem olur mu derdim olurmuş bencesi bencesi olmadan net kırmızı kart ayak bileğini kırabilirdi diye

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Türkiye bu futbol oyununu bırakması gerekir yönetemiyoruz adam belkide sakatlandı bilicli yapılan bir hareket net kırmızı kart

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErkan Dag:

kim olursa olsun bu hareket insanlığa siğmaz direk kırmızı kart hakemde vicdan insanlık yok demek

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Direkt düdük asması gerekir bu hakemin(!). bülent uygun ve bu hakem gibi kişilerin Türk futbolunda yeri olmamalı.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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