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Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama

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Galatasaray'dan Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Tedavilerine başlanan yıldızların sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı.

OSIMHEN'İN ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA VAR

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞI

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

NE KADAR OYNAMAYACAKLAR?

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmese de TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Osimhen'in durumu Trabzonspor ve Kayserispor maçları öncesinde sürekli kontrol altında tutulacak. Nijeryalı oyuncu, iyileşme hızına göre bu iki maçta da forma giyebilir.

İki oyuncunun da 5 Ocak hafta sonunda oynanacak Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde;

  • 12 Aralık: Malmö (D)
  • 16 Aralık: Trabzonspor
  • 22 Aralık: Kayserispor (D)

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Ayrıca Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonun ardından konuştu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm takımların rahatsız olduğunu söyleyen Mehmet Cibara, "TFF Başkanı her an istifa etmeli veya görevden el çektirilmelidir" dedi.

Kulüpler Birliği'ne de tepki gösteren Cibara, "Kulüpler Birliği Vakfı ne iş yapar. TFF Başkanı, daha önce Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış bir başkanı tehdit ediyor. Bizim Florya'ya gittiğimiz gün, Kulüpler Birliği Vakfı saat 14.00'de toplantısı vardı. O günden bugüne ne sözlü ne yazılı bir açıklama, kınama hiçbir şey yok. Her toplantıda birbirlerine 'başkanım, başkanım' diyen tipler, her maçtan önce yemekte gelip buralarda 'başkanım başkanım, ben esasında şöyleyim' diyen insanlar toplandı. Bir açıklama bile yapmadı. Neden, kimden korkuyor bunlar. Ayıp değil mi, yakışıyor mu!"

"NİYE BU MHK BAŞKANI GÖREVDE?"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getiren Cibara, "Ondan sonra hakem bilmemne el çektireceğiz, cezalandıracağız, bilmem ne yapacağız. Bu hakem, bu hareketleri niye yaptı acaba düşünüyor musunuz? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi korktu bu? Emekliliğiyle ilgili bir takım düşünceleri mi var? Kötü bir hisse mi kapıldı? Her hafta bir rezalet var. Niye bu MHK başkanı görevde? Derhal el çektirilmeli" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ağlamada üzerlerine yok @r@spu c@cukl@ri

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Aynı Barış Alper, ofsaytten gol atarken ve rakipleri biçerken neredeydiniz? Tamam pozisyon kırmızı kart. Çok net. Ama siz de adalet değil, devamlı ayrıcalık istiyorsunuz. 10 senede 6 kere şampiyon olmuşsunuz hâlâ mağduru oynuyorsunuz. Çenenizi kapayın artık.

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Haber YorumlarıBükücü:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Sivasspor'un net kırmızı kartı verilmedi. Hakemin bir daha Süper Lig maçlarını yönetmemesi, Rey Manaj'ın da en az 5 maç ceza alması gerekiyor.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bütün hakemler derhal istifa etmeliler fedarasyon dahil derhal istifa edin.

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Ulan amma algı yaptınız bee TRT Spor un aktardığına göre öldü futbol hayatı bitti 1 yıl yok dediğiniz adam sadece 3 hafta yokmuş Fetö taktikleri devam algıya devam

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Fenerli oyuncuya aynı hareket yapılsaydı sadece rakip takımın oyuncusu değil, takımını da küme düşürürlerdi..

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

yani resmen biz tff oyunumuzu oynadik operasyonu.yaptik istifa etsin diyorlar

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Futbolcunun ayağına basan değil , ezen topçu kırmızı kart ve futboldan men cezası almalıydı. Kaç maç oynayamayacak ayağı ezilen futbolcu. Böyle hakem hatası olmaz

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Haber Yorumlarıaysun:

Yabancı hakem şart , bu iş Türk hakemleriyle olmuyor. Sonunda Galatasaray'da gerçeği gördü. Turkiyede hakem yetişmiyor.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaaa evet kedi likle TFF Baskani degismeli. Size uygun, sizi kollayacak, şampiyonluğumuzu şimdiden ilan edecek, Sayın Okan Hocamı saha kenarında hop hop hoplatmayacak birisini gelmesi lazım. Amannnn sizde yaa. BİTİRTMEZSİNİZ ligi olur biter. Bu arada Ossimen ve Baris' a da büyük geçmiş olsun. Habis sistemi bitmeden hiç bir şey düzelmez. Eh bahis sistemi de bitmeyecegine göre. Demekki böyle devam edecek her şey.

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