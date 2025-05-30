Galatasaray'dan Ali Koç ve Fenerbahçe'ye olay gönderme
Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da tribünler, koreografi yaptı. Ali Koç ve Fenerbahçe'ye gönderme yapılırken koreografi esnasında 'Gitme sana muhtacım' şarkısı çalındı.
Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray tribünleri, Başakşehir maçı öncesinde 3 tribünü kapsayan koreografi gerçekleştirdi. Takıma veda eden Fernando Muslera'ya adanan bir koreografi dışında Fenerbahçe'ye gönderme de yapıldı ve 'Gitme sana muhtacım' şarkısı çalındı. Bu anlar Sarı-kırmızı taraftarların cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirildi.
İşte yapılan o koreografiler;