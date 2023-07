Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Dursun Özbek : Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur

"Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Rams Park'ta taraftara açık olarak düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ile bonservisi alınan Kaan Ayhan ve geçen sezon takıma katılan Nicolo Zaniolo katıldı. Futbolcular anonsla tek tek sahaya çağırılırken, kurulan platformda sözleşmelere imza attı. Takımın yıldız ismi Mauro Icardi ailesiyle birlikte sahaya gelirken, yıldız oyucunun sahaya çıkışı sırasında tribünlerde meşaleler yakıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında şampiyon olmak en çok cumhuriyetin yüzü olan Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefimize ulaştık. O yüzden mutluyuz, gururluyuz. Bu başarıda emeği olan Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur başta olmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, teknik heyete, futbolcularıma ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sizlere teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizin desteğinizle Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Buradaki kalabalığı ve desteği gören her Galatasaraylı'nın benim gibi tarifi imkansız duygular yaşadığını görüyorum. Ben ve arkadaşlarım göreve geldiğimizden bu yana bunun için çalıştık. Amacımız birlik ve beraberlik içinde eskiden olduğu gibi Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasarayımız'a zirvede olmak her zaman yakışmış bundan sonra da yakışacaktır. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru gideceğiz. Yani Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Değerli kardeşlerim başarılı geçen sezonun ardından plan dahilinde çalışmalarımıza devam diyoruz. Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada takip ediliyor. Galatasaray'ın gücü, benzersiz vizyon ve sizin desteğinizle daha da iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz geçeceğiz. Galatasaray kalıcıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Dünyanın her yerinde her yaştaki taraftarımızın gururla ben Galatasaraylıyım demesi, bizim görevimizi en iyi şekilde yaptığımızın kanıtıdır. Bu görevi bizden sonrakilere devrettiğimizde iyi bir şekilde hatırlanırsak ne mutlu bize. Stadımızda Avrupa şampiyonluğunu hep beraber kutlayacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle yaşasın Galatasaray. Sponsorlara da teşekkür ediyorum. Mauro Icardi yıllık 40 milyon euroluk teklifi reddederek, sponsorlarımızın 4 milyon Euro'sunu karşıladığı 10 milyon Euro'ya imza attı. Bu anlattıklarım nasıl bir süreç yaşandığının en iyi kanıtı. Kendisi bu konularda adı geçmesin istese de Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız imkansızları başarmak için yanımızda oldular. Sağ olsunlar var olsunlar" ifadelerini kullandı.