Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

FİNALE ÇIKARSA RAKİP FENERBAHÇE YA DA SAMSUNSPOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

EREN ELMALI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor. Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.