Haberler

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da takımdaki eksikler can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da zorlu maçta oynaması beklenmiyor.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

FİNALE ÇIKARSA RAKİP FENERBAHÇE YA DA SAMSUNSPOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

EREN ELMALI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor. Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!