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Galatasaray'da müthiş ikili iş başında! Icardi bu haftayı da boş geçmedi

Galatasaray'da müthiş ikili iş başında! Icardi bu haftayı da boş geçmedi

Spor Haberleri

Galatasaray, Sivasspor karşısında Icardi'nin golüyle öne geçti. Arjantinli forvete asisti yapan isim yine Kerem Aktürkoğlu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 13'üncü dakikada Mauro Icardi'nin golüyle maçta öne geçti.

Galatasaray'da müthiş ikili iş başında! Icardi bu haftayı da boş geçmedi

ASİST YİNE KEREM'DEN

Geçen hafta Kasımpaşa maçında Icardi'ye asist yapan Kerem, Arjantinli futbolcuyu bu müsabakada da besledi. Kendi yarı sahasından topu taşıyıp araya bırakan milli yıldız, Icardi'ye adeta "Al da at" dedi. Arjantinli de topu kalecinin bacak arasından geçirdi.

Galatasaray'da müthiş ikili iş başında! Icardi bu haftayı da boş geçmedi

SON 5 GOLÜN TAMAMI

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 5 golün tamamı Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli futbolcu bu sayı ile 22 maçta 18 gol, 7 asiste ulaştı.

Galatasaray'da müthiş ikili iş başında! Icardi bu haftayı da boş geçmedi

Galatasaray'da müthiş ikili iş başında! Icardi bu haftayı da boş geçmedi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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