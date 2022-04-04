Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular burada pas istasyonlarını tamamlayıp top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından geçilen pozisyon oyunuyla Karagümrük maçında ilk 11 başlayanlar antrenmanı tamamladı. İlk 11'de başlamayanlar dar alanda gruplar halinde yüksek tempolu çift kale maçla çalışmayı bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00'deki antrenmanla devam edecek.

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

Demirören Haber Ajansı / Spor