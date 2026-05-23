Galatasaray'da 4. Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Özbek, toplam bin 780 oy alarak başkan oldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 105. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 15.00'de sona erdi ve daha sonra oy sayımına geçildi. Mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olarak yapılan seçimde 2 numaralı sandıkta oy kullandı. Lisenin sınıflarına kurulan 12 sandıkta toplamda 2 bin 80 sarı-kırmızılı üye oy verdi.

Açıklanan oylar sonucunda beyaz oylarla birlikte toplamda bin 780 oy alan Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi.

Dursun Özbek'in 4. dönemi

Galatasaray'da başkan olarak üst üste 3, toplamda 4. dönemine giren Dursun Özbek, görev süresini tamamlaması halinde sarı-kırmızılılarda en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak. Galatasaray'da kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen yaklaşık 14 yıl görev yapmıştı.

Seçimde oyların dağılımı sandıklara göre şöyle oldu:

1. sandık: Kullanılan oy: 172 - Geçerli oy: 155

2. sandık: Kullanılan oy: 196 - Geçerli oy: 166

3. sandık: Kullanılan oy: 177 - Geçerli oy: 152

4. sandık: Kullanılan oy: 173 - Geçerli oy: 157

5. sandık: Kullanılan oy: 165 - Geçerli oy: 150

6. sandık: Kullanılan oy: 168 - Geçerli oy: 141

7. sandık: Kullanılan oy: 108 - Geçerli oy: 91

8. sandık: Kullanılan oy: 158 - Geçerli oy: 121

9. sandık: Kullanılan oy: 162 - Geçerli oy: 139

10. sandık: Kullanılan oy: 191 - Geçerli oy: 153

11. sandık: Kullanılan oy: 205 - Geçerli oy: 170

12. sandık: Kullanılan oy: 205 - Geçerli oy: 185

Dursun Özbek'in yeni dönem listesi şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı