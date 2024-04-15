Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçında iki değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, 2023 Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle nedeniyle 3-0 hükmen kazandıkları mücadelenin ilk 11'inde görevlendirdiği Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Serge Aurier ile Kerem Demirbay'ı oynattı.

Serge Aurier ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Buruk'un Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görev vermesiyle ilk maçına çıktı.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Yabancı VAR görev yaptı

Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor- Galatasaray karşılaşmasında uygulandı. Karşılaşmada, VAR odasında Portekizli Fabio Melo görev yaptı.

Fatih Tekke ilk 11'ini değiştirmedi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de en son Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Richard Coelho, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan 11'i ile çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Yavuz Aygün, Nuno Lima, Joao Novais, Ui-jo Hwang, Nicolas Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson Oliveira Silva, Mert Torlak yer aldı.