Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda kuvvet ve koşu çalışmaları yapıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken; akşam antrenmanı dinamik ısınmayla başladı. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor