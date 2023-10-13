Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda kuvvet ve koşu çalışmaları yapıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.