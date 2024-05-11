Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sürdürülebilir bir başarı için mali yapının düzeltilmesi gerekiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa takımlarıyla mücadele etmek için mali yapının düzeltilmesini gerektiğini söyleyerek, "Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak, sürdürülebilir bir mali yapımızın olması şart" dedi. Özbek ayrıca Florya projesinin genel kurul kararıyla yapıldığını da ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nın Cemile Sultan Korosu'nda düzenlediği kahvaltı etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir bir başarı için, sürdürülebilir bir mali yapının olmasının şart olduğunu söyleyen Özbek, "Finansal yapı bu sorunlardan bir tanesi. Bugün gelişen futbol ekonomisinin hangi boyutlara geldiğine bakarsanız şaşırırsınız. Dün bir haber aldım. Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e gidecek. Ne kadara alındığını merak ettim. Teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon Euro civarı. Kontrat süresini bilmiyorum ama bu transfer anlaşmasının yapılabilmesi için bu rakamlar konuşuluyor. Avrupalı takımlarla mücadele edeceksek mali yapıyı düzeltmeliyiz. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak, sürdürülebilir bir mali yapımızın olması şart. Spordan oyuncu yetiştirip para kazanan bir ülke değiliz. 80 milyonluk ülkede senede 1-2 oyuncu yurt dışına transfer oluyor. Bunun farkına varmak lazım. Esas faaliyetimizin dışında ne yapabiliriz bunu araştırmamız lazım. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı da bu. Çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri divan ve genel kuruluna da gösterdik. Bu projeler, çok kısa süre içinde hayata geçecek projeler. Kulüplerin borçlu bir yapı içinde olduğu herkes tarafından biliniyor. 2019 yılında yapılandırma anlaşması yapıldı. Yapıldığı gün faiz oranı yüzde 8,5-9 iken bugün yüzde 55'e çıktı. Galatasaray, kendi hesapları itibarıyla en iyi finansal durumda olan kulüp. Buna rağmen senede 1 milyar 400 milyon lira faiz ödüyor. Ne üretirse üretsin Galatasaray bu faizi ödüyor. Bu ödemeden sonra Galatasaray'a ne kalıyor? Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Her sene faiz, eklenerek gidiyor. İlk olarak bunu çözmemiz lazım" diye konuştu.

"Florya, genel kurulun oy birliğiyle aldığı karar çerçevesinde yapılıyor"

Florya'da Emlak Konut'a ait 45 dönümlük arsa satın aldıklarını hatırlatan Başkan Özbek, "65 dönümlük bir proje yapılabilir oldu. Florya'dan taşınmamız lazım. Bu projeleri çok önceden planlamıştık. Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönümlük araziyi, spor tesislerini oraya taşımak üzere 49 yıllık üst kullanımı haklarını aldık. Tesisleşme anlamında futbol başka bir yere gidiyor. Florya'daki tesisler 45 sene önce yapıldı ve bu zamana kadar bir çivi çakılmadı. Florya arazisini kulübün finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje için kullanmak istiyoruz. İmar planı hazır. Bu projeyi genel kurula götürdük. Oy birliğiyle yapmamıza onay verdiler. Bazı arkadaşlar ise 'Biz bu projeyi yaptırmayız' diyor. Bu ifadeler yanlış. Bu proje genel kurulun oy birliğiyle aldığı karar çerçevesinde yapılıyor. Ben burayı yaptırmam dersen bu başka anlama gelir. Ne başkan ne de üyeleri genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Ben bu manada konuşan arkadaşlara bunu hatırlatmak isterim. Bu tarz konuşmalar, bu camiaya yakışmıyor." şeklinde konuştu.

"Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, 100 tane gelin siz yapın"

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde Galatasaray'ın ilk gün bölgeye gittiğini ifade eden Dursun Özbek, "11 ilimiz bundan etkilendi. Kulübümüz, depremin ilk günü hemen bölgeye arabayla gitti. Oraya malzeme sevk ettik ama bu yetmiyordu. Hatay'da büyük bir çadır tuttuk. Bugün bölgeye gidin, herkes Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikayet ettiğim konu şu. Federasyon başkanına da dedim ama yapamadık. 3 kulüp, muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayır için de yarışalım, 3 tane salon ver bize. Başkanlarla kamera karşısına oturalım ve taraftarlarımızı arayıp bağış isteyelim. Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim, 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin? Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediğim şeyleri söyledi. Bu tip sosyal konularda da kulüplerin hazır olması lazım. Bölge insanı, onlara sarılmamızı ve ellerini sıkmamızı istiyor. Buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bölgeye gidin ve oradaki insanları ziyaret edin" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL