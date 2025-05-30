Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da tecrübeli futbolcular Fernando Muslera ile Dries Mertens, son kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Ligde üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla garantileyen sarı-kırmızılı ekip, sezonu sahasındaki Başakşehir maçıyla kapattı.

Galatasaray, RAMS Park'taki maça Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile 3. sezonunu geride bırakan Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, son kez sarı-kırmızılı formayla taraftarın önüne çıktı.

Muslera, "Büyük kaptan" tezahüratıyla karşılandı

Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı.

Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Mertens, "Dalya" ile veda etti

Dries Mertens, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.

Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.

Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.

5. yıldıza özel koreografi

Galatasaray taraftarı, Süper Lig'deki 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için özel koreografi düzenledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, üç tribünü kapsayan 2 aşamalı bir koreografiye imza attı. İlk gösteride kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk resmi oluşturuldu. Buruk için "The Winner One" (Kazanan) ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise Fenerbahçe'nin 2014 yılında dördüncü yıldız için attığı "Yükleniyor" tivitine vurgu yapılarak başkan Dursun Özbek'in "Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız" sözü yazıldı. Güney tribününde ise 25. şampiyonluğa atıfla 25 rakamı oluşturuldu.

Koreografinin ikinci bölümünde ise doğu tribününde 5 yıldız üzerinde "İlk ve tek" yazıldı. Bu sırada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın basına yansıyan "Geliyoruz" sözü stat hoparlöründen verildi.

Yusuf, ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, ilk kez Süper Lig maçına 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı 12'si Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 resmi maçta terleten Yusuf, 23. müsabakasına Başakşehir karşısında çıktı. Ligdeki maçların tamamında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

Osimhen'e şarkılı "Gitme" mesajı

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için "Gitme" mesajı içeren şarkı çalındı.

İtalya'nın Napoli takımından kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez RAMS Park'a çıktı. Galatasaray'da devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan 26 yaşındaki santrfor, maç öncesinde zemini kontrol etmek için sahaya çıkınca taraftarların tezahüratıyla karşılaştı. Bu sırada stat hoparlöründen Nazan Öncel'in "Gitme kal bu şehirde" şarkısı çalındı.

Ayrıca tribünlerden sık sık, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları yükseldi.

Göztepe maçının 11'inde 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, ligin 37. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisiyle yapılan maçın ilk 11'inde oynattığı Günay Güvenç, Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken Alvaro Morata'ya ise milli takıma gideceği için özel izin verdi.

Buruk, bu oyuncuların yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

Başakşehir'den alkış koridoru

RAMS Başakşehirli futbolcular, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı alkışladı.

Müsabaka öncesinde soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturan turuncu-lacivertli futbolcular, sarı-kırmızılı meslektaşlarını alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.

Berkan'a 150. maç hediyesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formayla 150. resmi maçına çıkan Berkan Kutlu'ya forma hediye etti.

Başkan Özbek, maç öncesinde düzenlenen törende Berkan'a arkasında 150 yazan formayı verdi.

Ali Asaf için balonlar uçuruldu

Kanser hastalığını yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için balon uçuruldu.

Sekiz aylıkken yakaladığı hastalığı yenen 3 yaşındaki Ali Asaf için babasının çağrısıyla Sancaktepe'de binlerce kişinin katılımıyla balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.

Galatasaray Kulübü, Ali Asaf ve ailesini Başakşehir maçında konuk etti. Maç öncesi başkan Dursun Özbek ile sahaya çıkan Ali Asaf, orta sahada gökyüzüne balonlar bıraktı.