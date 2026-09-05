Galatasaray Başakşehir'i 3-2 Yendi, Serisini Sürdürdü

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Puanını 10'a çıkaran sarı-kırmızılar, namağlup yoluna devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, 17'nci dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde rakibinin baskısına izin vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Başakşehir, Galatasaray kalesinde baskı kurdu. Ev sahibi ekip, 66'ncı dakikada Eldor Shomurodov'un penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Galatasaray, beraberliğin ardından oyunda yeniden üstünlüğü ele alarak 71'inci dakikada Lucas Torreira'nın golüyle 2-1 öne geçti. Başakşehir ise 76'ncı dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle yeniden beraberliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede Galatasaray, 90+1'inci dakikada Gabriel Sara'nın frikikten attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla üst üste 3'üncü maçını kazanarak puanını 10'a çıkardı.

VICTOR OSIMHEN'DEN SON 16 MAÇTA 18 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Başakşehir karşılaşmasında attığı golle son 16 Süper Lig maçında 18 gole ulaştı. Geçtiğimiz sezonun 15'inci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte 16 lig maçında forma giyen Osimhen, 18 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezonda da iyi performansına devam eden Osimhen, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında 2'şer, Göztepe ve Başakşehir maçlarında ise 1'er gol kaydetti. 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, böylece sezonun ilk 4 haftasında 6 gole ulaştı.

GABRIEL SARA İLK 4 HAFTADA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Başakşehir karşısında son dakika attığı frikik golüyle üst üste ikinci maçında fileleri havalandırdı. Sezona skor katkılarıyla başlayan Sara, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında birer asist yaparken, Göztepe ve Başakşehir maçlarında ise birer gol kaydetti. Sara, böylece Süper Lig'de sezonun ilk 4 haftasında 4 gole doğrudan katkı sağladı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, İngiltere Championship'te Norwich City forması giyerken 17 Şubat 2024'te Cardiff City karşısında attığı frikik golünün ardından ilk kez serbest vuruştan fileleri havalandırdı.

LUCAS TORREIRA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Başakşehir karşısında attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Torreira, son golünü geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında, 26 Nisan 2026'da oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında atmıştı. Uruguaylı futbolcu, Başakşehir karşısında yeniden gol sevinci yaşadı. Torreira ayrıca Süper Lig kariyerinde geçtiğimiz sezonun 24'üncü haftasında, 28 Şubat 2026'da oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ardından ikinci kez bir maçta hem gol hem de asist yaptı.

RAFAEL LEAO VE DENİZ GÜL İLK MAÇLARINA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir karşılaşmasına yedekler arasında başladı. Rafael Leao, 68'inci dakikada Aleksey Batrakov'un yerine oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkarken, Deniz Gül ise 83'üncü dakikada Leroy Sane'nin yerine dahil olarak ilk kez Galatasaray formasını giydi.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 9'DA 9

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Başakşehir ile Süper Lig'de oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Başakşehir ile ligde 9 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla birlikte Başakşehir karşısındaki galibiyet serisini de sürdürmüş oldu.

GALATASARAY, NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA YİNE KAYBETMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, Şahin'in Antalyaspor döneminde oynanan 5 lig karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu maçlarda 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü. Nuri Şahin'in Başakşehir'in başına geçmesinin ardından oynanan 3 lig maçının tamamını Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'e karşı oynadığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Böylece Galatasaray, Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı toplam 8 Süper Lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında rakibine karşı uzun süredir yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'in sahasında oynanan son 9 Süper Lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e karşı son mağlubiyetini ise 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Başakşehir'e karşı oynadığı son 9 Süper Lig maçının tamamını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunda başlayan seride Başakşehir'i üst üste 9'uncu kez mağlup ederken, bu karşılaşmalarda 24 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı