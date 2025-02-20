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Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında tarihi bir geri dönüş için sahaya çıkıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında tarihi bir geri dönüş için sahaya çıkıyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihine geçen Neuchatel Xamax zaferine benzer bir geri dönüş hedefliyor. Avrupa'da en farklı galibiyetini Maccabi Netanya'ya karşı alan Galatasaray, taraftar desteğiyle turu geçmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bu akşam saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Türk futbol tarihine geçen Neuchatel Xamax zaferine benzer bir geri dönüş gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak 14. sıradan play-off turuna yükseldi. UEFA organizasyonlarında ilk kez rakip olan AZ Alkmaar ve Galatasaray, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Normal sezonda Hollanda'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ererken, play-off turunun ilk ayağında AZ Alkmaar sahasında 4-1'lik galibiyetle büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray, AZ Alkmaar Karşısında Tarihi Bir Geri Dönüş İçin Sahaya Çıkıyor

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Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Maccabi Netanya'yı 6-0 mağlup ederek elde etti. En ağır yenilgilerini ise Bayern Münih ve Real Madrid karşısında yaşadı.

Galatasaray, unutulmaz geri dönüşlerden birini 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde İsviçre ekibi Neuchatel Xamax karşısında gerçekleştirdi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 5-0'lık galibiyetle turu geçerek Türk futbol tarihine geçen bir zafer kazandı.

Bu akşam oynanacak rövanş mücadelesinde Galatasaray, yine unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak turu geçmeyi hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan temsilcimiz, AZ Alkmaar karşısında tarihi bir zafer için sahaya çıkacak.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
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