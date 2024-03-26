Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'daki ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Davinson Sanchez'in takımdan ayrı çalıştığı antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.