Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

  • Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maç 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz, Sane ve Osimhen yer alıyor.
  • Alanyaspor'un ilk 11'inde Victor, Aliti, Duarte, Ümit, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Elia, Janvier, Mounie ve Hwang yer alıyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz, Sane, Osimhen

Alanyaspor: Victor, Aliti, Duarte, Ümit, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Elia, Janvier, Mounie, Hwang.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

