Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz, Sane, Osimhen

Alanyaspor: Victor, Aliti, Duarte, Ümit, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Elia, Janvier, Mounie, Hwang.