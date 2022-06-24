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Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı

Galatasaray, Konyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı.

Galatasaray, Konyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'da oynayan Abdülkerim Bardakçı ile anlaşma sağladı. Cimbom'un 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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