Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Kocaelispor'un, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü atan Dan Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'na katıldı.

AGYEI'YE BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Agyei, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum kapsamındaki sergiyi ziyaret ederek, taraftarlarla bir araya geldi. Hem minik hem de yetişkin taraftarlar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için adeta izdiham oluşturdu.

TARAFTARLARA HEDİYELERİNİ VERDİ

Gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu paylaşan Kocaelispor'un kanat oyuncusu, etkinlik alanında kurulan ve 1'den 10'a kadar sayıların bulunduğu çarkı çevirerek sürpriz hediye kazanan genç taraftarlara hediyelerini bizzat takdim etti.