Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Kocaelispor'un Galatasaray galibiyetindeki golünü kaydeden Dan Agyei, katıldığı Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Agyei, 1'den 10'a kadar sayıların bulunduğu çarkı çevirerek sürpriz hediye kazanan genç taraftarlara hediyelerini takdim etti.

  • Kocaelispor'un Dan Agyei, Galatasaray'a karşı 1-0 galibiyet getiren golü attı.
  • Dan Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda taraftarlarla buluştu ve imza ile fotoğraf için yoğun ilgi gördü.
  • Dan Agyei, sempozyumda çark çevirerek hediye kazanan genç taraftarlara hediyelerini verdi.

Kocaelispor'un, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü atan Dan Agyei, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'na katıldı.

AGYEI'YE BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Agyei, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyum kapsamındaki sergiyi ziyaret ederek, taraftarlarla bir araya geldi. Hem minik hem de yetişkin taraftarlar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için adeta izdiham oluşturdu.

TARAFTARLARA HEDİYELERİNİ VERDİ

Gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu paylaşan Kocaelispor'un kanat oyuncusu, etkinlik alanında kurulan ve 1'den 10'a kadar sayıların bulunduğu çarkı çevirerek sürpriz hediye kazanan genç taraftarlara hediyelerini bizzat takdim etti.

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

gereksiz bir il 41 çoban sürüsü Galatasaray derken destur deyin samiyen de görüşmek üzere

