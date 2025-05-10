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Galatasaray, 25'inci Şampiyonluğa Gidiyor

Galatasaray, 25'inci Şampiyonluğa Gidiyor
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, takımın 25'inci şampiyonluğa ve 5'inci yıldıza ulaşacağına inandığını belirtti. Öztürk, Trabzonspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye Kupası finali için başarı diledi.

GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25'inci şampiyonluğa, 5'inci yıldıza kavuşacağız. Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz" dedi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Karşılaşma sonrası Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Henüz kesinleşmiş bir şey yok. 3 maçımız daha var. Bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Onun için bu 4 finali de en iyi şekilde geçirmek üzere çabalarımızı devam ettiriyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım takipçimiz, yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugün takımımız iyi bir maç oynadı. Okan hocamız futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

'KİM HAK EDİYORSA O KAZANSIN'

Türkiye Kupası finalinde hak edenin kazanmasını temenni eden Öztürk, "Çarşamba Türkiye'nin en büyük iki kulübü bir final oynayacaklar. Türkiye'nin iki büyük kulübünün oynayacağı final kim hak ediyorsa o kazansın. Bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan başkan bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı" diye konuştu.

'5'İNCİ YILDIZA KAVUŞACAĞIZ'

UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarılar için Trabzonspor U19 takımını tebrik eden Öztürk, "Güzel bir futbol akşamı tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25'inci şampiyonluğa 5'inci yıldıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'Bu ligde şampiyon önceden belirlenmişti' şeklinde söylemiyle ilgili gelen soruya "Biz polemiğe girmiyoruz. Teknik direktörlere, teknik direktörler cevap verir. Başkanlar, ikinci başkanlar değil" yanıtını verdi.

'LİG BİTECEK TRANSFERLERE ONDAN SONRA BAKACAĞIZ'

Sarı-kırmızılı takımda geleceği merak konusu olan Osimhen ile ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Osimhen, şu anın konusu değil. Başkanımızı söyledi. Lig bitecek transferlere ondan sonra bakacağız" dedi.

'ŞAMPİYON OLALIM NE YAPACAĞIMIZI GÖRÜRSÜNÜZ'

Metin Öztürk, şampiyonluk hazırlığı ile ilgili gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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