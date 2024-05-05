Futsal Milli Takımı ve 19 Yaş Altı Milli Takımı Erzincan'da ortak hazırlık kampını tamamladı

Futsalda A Milli Takım'ın 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Erzincan'da gerçekleştirdiği ortak hazırlık kampı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Erzincan Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kampta 15 oyuncu, pozisyon hücum ve savunmaları, futsala özgü teknikler üzerine toplam 6 antrenman yaptı.

Kampla ilgili görüşlerine yer verilen milli takım teknik direktörü Murat Kaya, şunları kaydetti:

"A ve 19 Yaş Altı Milli Futsal Takım oyuncularımızın böyle ortak kamplarda bir araya gelmesi onlar için çok büyük tecrübe oluyor. Özellikle milli takımlarımıza yeni dahil olan 19 yaş altı oyuncularımız tecrübeli abilerinden çok büyük destek alıyor. Erzincan'da çok güzel kamp ortamı oluştu, bu kampta bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi 22-27 Mayıs tarihlerinde Moldova'da katılacağımız özel turnuvanın planlamasını yapacağız."