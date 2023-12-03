Futbolun Babaları'nda şampiyon belli oldu

Bağcılar Belediyesi'nin 2. kez düzenlediği Futbolun Babaları Turnuvası'nda filan heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın izlediği final maçını eski hakem Ahmet Çakar yönetti, spor spikeri Ertem Şener de anlattı. Kazanan takım kupayı Bakan Bak'ın elinden aldı.

Bağcılar Belediyesi'nin 40 yaş üstü ilçe sakinleri arasında bu yıl 2. Kez düzenlediği Futbolun Babaları Turnuvası'nın final maçı yapıldı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda sporsever katıldı.

32 takım 7 hafta boyunca mücadele etti

Ekim ayında başlayan turnuvada esnaf, polis ve öğretmen gibi farklı kesimlerden ilçe sakinleri forma giydi. Takımlar, her pazar günü Mahmutbey Stadı'nda karşı karşıya geldi. 32 takımın mücadele ettiği turnuva 7 hafta sürdü.

Şampiyon takım, penaltı vuruşlarında belli oldu

Mahmutbey Stadyumu'nda oynanan final maçında Yıldıztepe Spor ile Yıldıztepe MEFO karşı karşıya geldi. Spikerliğini Ertem Şener'in yaptığı maçı eski hakemlerden Ahmet Çakar yönetti. Renkli görüntülerin yaşandığı final maçını izleyenler arasında ise eski milli futbolculardan Nihat Kahveci ile Ahmet Dursun da vardı. Yoğun bir tempo ve heyecan içinde geçen maçta takımlar, birincilik için ter döktü. 1-1 skorla biten maçın ardından penaltı vuruşlarıyla rakibini 5-4 yenen Yıldıztepe MEFO şampiyon oldu. Büyük bir coşkunun yaşandığı stadyumda mücadele eden takımları tebrik eden Bak ile Özdemir, birlikte kupa ve madalyaları takdim etti.

Abdullah Özdemir: "Spor alanında önemli atılımlar yaptık"

Bağcılar'da çok keyifli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sene başında birincisini düzenlemiştik. Çok keyif aldığımız bir süreç olmuştu. Deprem döneminde bir ara vermiştik finali sonrasında yapmıştık. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Mahalle takımlarımızdan oluşan 32 takım katıldı. Hepsi buralarda toprak sahalarda oynayan geçmiş kültürü olan takımlar. Onları tekrar canlandırabilme fırsatımız oldu. Bağcılar'da ki 40 yaş üstü bireyler, babalar oynadı diyelim. Babalar ismi de oradan geliyor. Eski anıları canlandırmak o gazozuna maçları tekrar burada hayata geçirebilmek bizim için çok keyifliydi. Tabi sporu hayatımızın merkezine aldık Bağcılar'da özellikle gençlik ve spor alanında önemli atılımlar yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günde yaptığımız icraatlardan birisi müstakil bir gençlik spor müdürlüğü kurmak oldu. İkincisini düzenliyoruz futbolun babalarının yine Türkiye'deki ulusal basın camiasına bir turnuvada ev sahipliği yaptık. Orada da çok renkli karşılaşmalara ev sahipliği yapmış olduk. Şu anda sivil toplum kuruluşlarının gençleri ile bir turnuvamız daha devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da spor alanında tesisleşme anlamında önemli adımlar attıklarını belirten Özdemir, "Şu anda devam eden açık spor sahalarımız var. Bitmiş olan var başlayacak olan var. Bağcıların çok genç bir ilçe olduğunu ve gençlik potansiyelini de en güzel şekilde ayağa kaldırmak adına bakanımızın çok ciddi gayretleri ve iradesi söz konusu. Bakanlığımızdan bu anlamda tesisleşme adına çok büyük destek alıyoruz. İlçemizde hem kapalı hem açık birçok spor alanları var. Yenilerini eklemek adına önemli katkıları bizlere sunmaktalar. Sporun dostu sporcu bir Cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede, sporun içerisinden gelen bakanın olduğu bir ülkede, spor yapan, gençliğinde de futbol oynamış bir belediye başkanı olarak bizler de sporu hayatın içerisine merkeze alan bir boyutta destekliyoruz. Sporun, kültürün ve sanatın girdiği ilçeye kötülükler girmez. Kötülüklerin önlenmesi adına da sporun önemli bir rol almasını ilçe belediye başkanı olarak önemsiyorum. Bugün önemli isimler burada bize katkı sundular. Ertem Şener maçı çok güzel anlattı. Ahmet Çakar efsane bir hakem, burada maçı yönetti. Bağcıların gururu olan Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun da bizzat turnuvayı takip ettiler gençlerimiz ile buluştular" dedi.

Maçın hakemliğini üstlenen Ahmet Çakar ise, "Babalar Futbol Turnuvası'nın final maçı için buradayız. 40 yaş üzeri iki takım nispeten küçültülmüş bir sahada, fiziksel güçlerine uygun olarak oynayacak. İnşallah çok güzel bir maç olur" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen final maçında spikerlik yapan Ertem Şener de, "Bağcılar Belediyesi ve Abdullah Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Futbolun babaları için gerçekten herkes burada. Pazar günü insanlar kahvaltısını yapıp, ailesini alıp, buraya gelmiş. Çok önemli bir organizasyon. Türk futbolunun gelişmesindeki en büyük sebeplerden birisi bu olacak. Biz Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne maç anlatmaya gittiğimizde görüyoruz, pazar günü saat 11 ve 10'da millet toplanmış maç yapmaya gidiyorlar, bir öğreniyoruz bu tip organizasyonlar. Bu çok önemli, bunun devamının gelmesi lazım. Bağcılar Belediyesi iyi bir örnek oluyor bu konuda" şeklinde konuştu.

Maçı tribünde izleyen eski milli futbolculardan Nihat Kahveci, "Bir Bağcılar çocuğu olarak Bağcılar'da bulunmaktan çok mutluyum. Sayın belediye başkanına da spora verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Tribünler ateşli güzel bir kitle var. İnşallah keyifli bir maç izleyeceğiz. Hak eden kazanacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL