Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz! Twitter'ın paylaştığı verilere Türkler damga vurdu

Twitter, 21 Kasım-18 Aralık'ta Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin veriler paylaştı.

FUTBOLA İLİŞKİN 5.2 MİLYON TWEET ATILDI

Elde edilen verilere göre, Türk kullanıcıların yüzde 61'nin kendisini Dünya Kupası taraftarı ve izleyicisi kabul ettiği belirtildi. Yüzde 82'sinin ise futbol taraftarı olarak gördüğü aktarıldı. Türkiye'de 2021'de futbola ilişkin 5.2 milyon tweet atıldığı ifade edildi.

TÜM KULLANICILARIN YÜZDE 75'İ DÜNYA KUPASI TARAFTARI

Öte yandan küresel olarak paylaşılan verilerde tüm Twitter kullanıcılarının yüzde 75'inin kendilerini Dünya Kupası taraftarı olarak tanımladığı kaydedildi.

AA / Spor