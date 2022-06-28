Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz! Twitter'ın paylaştığı verilere Türkler damga vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz! Twitter'ın paylaştığı verilere Türkler damga vurdu

AA - Spor
 - Güncelleme:

Sosyal medya platformu Twitter'daki Türk kullanıcıların yüzde 61'i kendilerini Dünya Kupası taraftarı ve izleyicisi olarak kabul ediyor. Yüzde 82'i ise kendisini futbol taraftarı olarak tanımlıyor.

Twitter, 21 Kasım-18 Aralık'ta Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin veriler paylaştı.

FUTBOLA İLİŞKİN 5.2 MİLYON TWEET ATILDI

Elde edilen verilere göre, Türk kullanıcıların yüzde 61'nin kendisini Dünya Kupası taraftarı ve izleyicisi kabul ettiği belirtildi. Yüzde 82'sinin ise futbol taraftarı olarak gördüğü aktarıldı. Türkiye'de 2021'de futbola ilişkin 5.2 milyon tweet atıldığı ifade edildi.

TÜM KULLANICILARIN YÜZDE 75'İ DÜNYA KUPASI TARAFTARI

Öte yandan küresel olarak paylaşılan verilerde tüm Twitter kullanıcılarının yüzde 75'inin kendilerini Dünya Kupası taraftarı olarak tanımladığı kaydedildi.

AA / Spor

Sosyal Medya Twitter Türkiye Futbol Katar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title