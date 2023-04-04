Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen ceza pes dedirtti

FA Cup'ta Manchester United'a 3-1 kaybeden Fulham'da Aleksandar Mitrovic'in hakeme yaptığı itirazdan sonra gördüğü kırmızı kartın faturası açıklandı. Tecrübeli forvete 8 maç men cezası verildi.

ÖZÜR DİLEDİ

73. dakikada bir pozisyonun ardından Chris Kanavagh'ı koluyla dürtüp itirazda bulunan Mitrovic, kırmızı kart gördü. Yaşananların ardından pişman olduğunu ve özür dilediğini dilediğini açıklayan Mitrovic'in bu adımı cezayı hafifletmeye yetmedi. Futbolcuya ayrıca para cezası da kesildi.

CEZA AĞIR BULUNDU

Sosyal medyadaki futbolseverler, verilen cezanın ağır olduğu görüşünde birleşti.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: