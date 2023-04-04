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Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen ceza pes dedirtti

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen ceza pes dedirtti

Spor Haberleri

FA Cup'ta Fulham'ın Manchester United ile oynadığı maçta hakem Chris Kavanagh'a itirazda bulunup koluyla dürten Aleksandar Mitrovic'e 8 maç ceza verildi..

FA Cup'ta Manchester United'a 3-1 kaybeden Fulham'da Aleksandar Mitrovic'in hakeme yaptığı itirazdan sonra gördüğü kırmızı kartın faturası açıklandı. Tecrübeli forvete 8 maç men cezası verildi.

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

ÖZÜR DİLEDİ

73. dakikada bir pozisyonun ardından Chris Kanavagh'ı koluyla dürtüp itirazda bulunan Mitrovic, kırmızı kart gördü. Yaşananların ardından pişman olduğunu ve özür dilediğini dilediğini açıklayan Mitrovic'in bu adımı cezayı hafifletmeye yetmedi. Futbolcuya ayrıca para cezası da kesildi.

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

CEZA AĞIR BULUNDU

Sosyal medyadaki futbolseverler, verilen cezanın ağır olduğu görüşünde birleşti.

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen cezanın örneği tarihte yok

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler

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