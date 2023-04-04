Futboldan men etseydiniz! Hakemi dürten Mitrovic'e verilen ceza pes dedirtti
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FA Cup'ta Fulham'ın Manchester United ile oynadığı maçta hakem Chris Kavanagh'a itirazda bulunup koluyla dürten Aleksandar Mitrovic'e 8 maç ceza verildi..
FA Cup'ta Manchester United'a 3-1 kaybeden Fulham'da Aleksandar Mitrovic'in hakeme yaptığı itirazdan sonra gördüğü kırmızı kartın faturası açıklandı. Tecrübeli forvete 8 maç men cezası verildi.
ÖZÜR DİLEDİ
73. dakikada bir pozisyonun ardından Chris Kanavagh'ı koluyla dürtüp itirazda bulunan Mitrovic, kırmızı kart gördü. Yaşananların ardından pişman olduğunu ve özür dilediğini dilediğini açıklayan Mitrovic'in bu adımı cezayı hafifletmeye yetmedi. Futbolcuya ayrıca para cezası da kesildi.
CEZA AĞIR BULUNDU
Sosyal medyadaki futbolseverler, verilen cezanın ağır olduğu görüşünde birleşti.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: