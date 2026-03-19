Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu'nun başvurusunu değerlendirdiğini ve İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmemesine karar verildiğini açıkladı. FIFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rus takımlarını organizasyonlardan men etmişti.

  • FIFA, Filistin Futbol Federasyonu'nun başvurusu sonrasında İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi yönünde bir adım atmayacağını açıkladı.
  • FIFA, Filistin ve İsrail Futbol Federasyonları arasında diyaloğun sürdürülmesini öncelik olarak belirledi ve arabuluculuk yapılacağını duyurdu.
  • FIFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rus kulüplerini Avrupa organizasyonlarından men ederek katılımlarını sonlandırmıştı.

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu'nun 74. FIFA Kongresi'nde yaptığı başvurunun ardından İsrail ile ilgili nihai kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre; İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesi yönünde herhangi bir adım atılmayacak.

'KARMAŞIK BİR HUKUKİ MESELE'

FIFA tarafından yapılan değerlendirmede, Batı Şeria'nın hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku açısından çözülememiş ve son derece karmaşık bir konu olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle FIFA'nın, mevcut tüzük çerçevesinde doğrudan bir yaptırım uygulamasının uygun olmadığı ifade edildi.

İKİ FEDERASYON ARASINDA DİYALOG VURGUSU

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu ile İsrail Futbol Federasyonu arasında diyaloğun sürdürülmesini öncelik olarak belirledi. Açıklamada, iki taraf arasında arabuluculuk yapılacağı ve sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

SÜREÇ YAKINDAN İZLENECEK

FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesi'nin (GACC) yürüttüğü inceleme sonrası alınan bu kararın ardından, taraflar arasındaki gelişmelerin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

RUS TAKIMLARI MEN EDİLMİŞTİ

Bu karar sonrası FIFA'nın Rus takımlarına karşı aldığı karar yeniden akıllara geldi. FIFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rus kulüplerini Avrupa organizasyonlarından men ederek katılımlarını tamamen sonlandırmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
