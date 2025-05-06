Futbolda Kalite ve Güvence Sistemi Sempozyumu Yapıldı

TSYD Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma TFF Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün yanı sıra İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Galatasaray A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı ile Beşiktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu katıldı.

Ural Aküzüm, spor ile bilimi birleştirme sonucunda bu olgunun performans ve spor ekonomisine olumlu etkisi hakkında konuşma yaparken; futbolda kaliteyi yükseltmek ve güvence sistemini geliştirmek için günümüzde Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

URAL AKÜZÜM: TÜRKİYE BU DÖNÜŞÜMÜN DIŞINDA DEĞİL, AKSİNE MERKEZİNDE YER ALMALI

Futbolun bilimle, yönetimle ve eğitimle kurduğu ilişkiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Ural Aküzüm, " Türkiye Futbol Federasyonu olarak yalnızca futbolun saha içi performansını değil, aynı zamanda futbolun bilimle, yönetimle, eğitimle kurduğu ilişkiyi de güçlendirmeyi öncelikli bir görev sayıyoruz. Çünkü modern spor artık salt fiziksel değil, aynı zamanda bilimsel, yönetsel ve teknolojik bir alandır. Dünya genelinde örnek teşkil eden uygulamalara baktığımızda, Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) üniversitelerle kurduğu stratejik ortaklıklar, İngiltere Premier Lig'in spor bilimi ve veri analitiği alanlarına yaptığı yatırımlar, kalite yönetiminin yalnızca organizasyonel değil, rekabetçi bir avantaja dönüştüğünü göstermektedir. Örneğin FIFA'nın 2023 Stratejik Raporu'na göre, futbolda performans optimizasyonu sağlayan veri temelli karar mekanizmaları, kulüplerin sportif başarı oranını %23'e kadar artırabilmektedir. Türkiye olarak bu dönüşümün dışında değil, aksine merkezinde yer almalı, üniversitelerimizle birlikte hareket ederek federasyon politikalarımızı bilimsel verilerle beslemeliyiz" diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Beşiktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Orhan da konuşmacı olarak yer aldı.