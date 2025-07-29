Futbolda Gündem: Genel Kurul, Anma Törünü ve Yeni Sezon Hazırlıkları
Bugün, futbol dünyasında önemli olaylar gerçekleşecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın genel kurulu, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in anma töreni, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in antrenmanları ile UEFA Şampiyonlar ve Konferans Ligi eleme maçları oynanacak.
FUTBOL
14.00 Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Conrad Otel'de yapılacak.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in vefatının 74'üncü yıl dönümü nedeniyle Feriköy Mezarlığı'nda kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir tören düzenlenecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertiler yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çalışmayla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10.00 Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR
Turuncu-laciverti ekip, yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.
KONFERANS LİGİ
- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş maçları oynanacak.