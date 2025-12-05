Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınanlar kimler?

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ikinci operasyon dalgasında gözaltına alınanlar arasında futbol dünyasının yakından tanıdığı isimler de var.

Bunlardan biri eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar. Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Çakar, 1981'de hakemlik yapmaya başladı ve 1998'de bıraktı.

3. Lig maçlarından Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar birçok yerel ve uluslararası düzeyde maç yönetti.

Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100'ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşmasında düdük çaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş iki Türk hakeminden biri.

Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete köşe yazarlığının yanı sıra, radyo, televizyon ve internet mecralarında yorumculuk yaptı.

Çakar, 25 Şubat 2004'te çalıştığı sağlık ocağından çıkarken silahlı bir saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden beş kurşunla bu saldırıdan yaralı kurtulan Çakar, spor yorumculuğuna devam etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendi adına bahis oynadığını iddia ettiği Mert Hakan Yandaş, alt liglerde futbola başladı.

Sivasspor forması giydiği dönemdeki performansıyla adından söz ettirdi ve büyük takımların transfer radarına girdi.

2020 yılında Fenerbahçe'ye imza atan Yandaş, özellikle Galatasaray derbilerindeki davranışlarıyla tepki almıştı.

Yandaş bahis soruşturmasından gözaltına alınmasından hemen önce Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcuyu rakip takım mensuplarına yönelik hakareti gerekçesiyle 3 maç men ve 120 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Metehan Baltacı

Metehan Baltacı, daha önce bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Yeni operasyon kapsamında da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Metehan Baltacı'nın daha önce yaşadığı hak mahrumiyeti ve bahis iddiaları, gözaltına alınmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan 23 yaşındaki genç oyuncu Baltacı, gelişimiyle dikkat çekmeyi başarmış ve A takım seviyesine kadar yükselmişti.

Gözaltına alınan bir diğer önemli isim de fiilen hakemlik yapmaya devam eden Zorbay Küçük.

Mersin bölgesi hakemi Küçük, genç yaşta başladığı hakemlik kariyerinde TFF 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de görev aldıktan sonra Süper Lig'e yükseldi.

Ancak Küçük'ün adı son dönemde bahis skandalı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 27 Ekim Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

Daha sonra 152 hakem TFF tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

152 hakem arasındaki Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbir daha sonra kaldırıldı.

Küçük, isminin bahis oynadığı öne sürülen 152 hakem arasında yer almasının ardından kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulunmuştu.

Küçük, futbol ya da başka bir sporda bahis oynamadığını, bahis sitesine üye olmadığını söylemişti.

PFDK 10 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada Küçük hakkındaki yargılamanın idari tedbir olmadan sürmesine karar verildiğini duyurulmuştu.

Tedbir kararının kaldırılması Küçük'ün hakemlik kariyerine devam edebileceği anlamına geliyordu.

Murat Sancak

İş insanı Murat Sancak, Adana Demirspor'un başkanlığını üstlendikten sonra kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi.

Sancak 2018'de başkan seçildi. İlk üç sezonda Süper Lig'e çıkış hedefi gerçekleşemedi, ancak 2020-21 sezonunda takım ligi lider bitirerek 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Takım 2023-24 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Aynı sezonda ekonomik kriz, kadro dağılması ve sportif düşüş yaşandı.

Adana Demirspor'da yaşanan finansal kriz sonrası Sancak'a yönelik eleştiriler arttı. 2024-25 sezonunda takıma 3 puan silme cezası verildi.

6 Haziran 2024'te yeniden başkanlığa geldi. 4 Ekim 2024'te taraftarlar protesto yürüyüşü düzenledi. 6 Ekim 2024'te başkanlığı Bedirhan Durak'a bıraktı.

9 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray – Adana Demirspor Adana ekibinin 29. dakikada sahadan çekilmesi büyük tartışma yaratmıştı.