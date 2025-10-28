Futbolda Bahis Oynayan Hakemler Şoku

FUTBOLDA 'BAHİS OYNAYAN HAKEMLER' ŞOKU YAŞANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Kulüpler bu gelişme üzerine temiz futbola kavuşturacak her adımı desteklediklerini açıkladılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. TFF Başkanvekili Mecnun Odyakmaz, "Hukuk Kurulu bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF tarafından açıklanacak" dedi.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli takım, Gaziantep FK deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

-Sarı-lacivertliler 2 gün izin yapacak ve Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına Perşembe günü başlayacak.

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlı takım günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

16.00 Bordo-mavili takım yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3'ÜNCÜ ELEME TURU

13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Van Spor FK (Fatsa İlçe)

13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

UEFA KADINLAR ULUSLAR LİGİ

20.00 Türkiye - Kosova

A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk maçta 4-0 yendiği Kosova'yı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

BASKETBOL

-EuroLeague

22.45 Paris Basketbol-Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket-Fenerbahçe Beko

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Tofaş - Iberostar Tenerife

VOLEYBOL

-Efeler Ligi

14.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)

14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (İBB Cebeci)

17.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Ünye)

17.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

GÜREŞ

11.00 - ABB ASKİ Spor'un 2025 yılında uluslararası arenada madalya kazanan sporcuları ve eski şampiyonları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelecek.

BİNİCİLİK

10.00 - TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirilecek.

TENİS

11.00 - 25'inci Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası tanıtım toplantısı TED Spor Kulübü'nde yapılacak.

TAEKWONDO

Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonası Çin'de devam edecek. Milli sporcular ilk 4 günde 2 altın 2 gümüş 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandılar.