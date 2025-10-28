Haberler

Futbolda Bahis Oynayan Hakemler Şoku

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu ve bunlardan 152'sinin aktif bahis oynadığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları devam ediyor.

FUTBOLDA 'BAHİS OYNAYAN HAKEMLER' ŞOKU YAŞANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu, bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Kulüpler bu gelişme üzerine temiz futbola kavuşturacak her adımı desteklediklerini açıkladılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. TFF Başkanvekili Mecnun Odyakmaz, "Hukuk Kurulu bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF tarafından açıklanacak" dedi.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli takım, Gaziantep FK deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

-Sarı-lacivertliler 2 gün izin yapacak ve Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına Perşembe günü başlayacak.

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlı takım günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

16.00 Bordo-mavili takım yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3'ÜNCÜ ELEME TURU

13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Van Spor FK (Fatsa İlçe)

13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

UEFA KADINLAR ULUSLAR LİGİ

20.00 Türkiye - Kosova

A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk maçta 4-0 yendiği Kosova'yı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

BASKETBOL

-EuroLeague

22.45 Paris Basketbol-Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket-Fenerbahçe Beko

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Tofaş - Iberostar Tenerife

VOLEYBOL

-Efeler Ligi

14.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)

14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (İBB Cebeci)

17.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Ünye)

17.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

GÜREŞ

11.00 - ABB ASKİ Spor'un 2025 yılında uluslararası arenada madalya kazanan sporcuları ve eski şampiyonları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelecek.

BİNİCİLİK

10.00 - TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirilecek.

TENİS

11.00 - 25'inci Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası tanıtım toplantısı TED Spor Kulübü'nde yapılacak.

TAEKWONDO

Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonası Çin'de devam edecek. Milli sporcular ilk 4 günde 2 altın 2 gümüş 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.