İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

Brezilya futbolunda yaşanan sıra dışı evlilikler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İki ünlü futbolcunun birbirlerinin eski eşleriyle evlenmesi, ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

PEREYRA VE MILITAO'DAN ÇAPRAZ EVLİLİK

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo forması giyen Leo Pereyra, Real Madrid'in yıldız savunmacısı Eder Militao'nun eski sevgilisi ve kızının annesi olan model Karolin Lima ile evlendi. Bu evliliğin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Eder Militao da Leo Pereyra'nın eski eşi Taina Kastro ile dünyaevine girdi.

ÇOCUKLAR İŞİ DAHA DA KARMAŞIK HALE GETİRDİ

Olayın en dikkat çekici boyutu ise çocuklar oldu. Karolin Lima, Militao'dan olan kızı Cecilia'yı Leo Pereyra ile birlikte büyütüyor. Taina Kastro ise iki çocuğu Helena ve Matteo ile Eder Militao ile yaşamını sürdürüyor. Bu durum, Pereyra ve Militao'nun birbirlerinin çocuklarının üvey babası olmasına yol açtı.

SAHADAKİ REKABET, ÖZEL HAYATTA FARKLI BİR HİKÂYE

Eder Militao, Brezilya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alırken, Leo Pereyra da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu için çağırmasını umut ediyor.

SOSYAL MEDYADA ESPRİ YAĞMURU

Brezilyalı futbolseverler, yaşanan gelişmeleri sosyal medyada esprili paylaşımlarla yorumladı. Taraftarlar, "Bu iki futbolcu için gerçek hayatta aynı savunmada oynamak, sahadakinden daha zor" ifadeleriyle durumu ti'ye aldı.