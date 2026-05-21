Trabzonspor-Konyaspor Türkiye Kupası finali yarın

Güncelleme:
Kupa finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak - Trabzonspor, 17 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı - Konyaspor ise bir kez final oynadığı kupada şampiyon oldu - Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 24 farklı takım finalde mücadele etti, 16'sı şampiyonluk yaşadı

Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor 17 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

Konyaspor bir kez final oynadı ve şampiyon oldu

Konyaspor, daha önce bir kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Yeşil-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz berabere biten final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 24 kez final oynarken, 19 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 63 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 19, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Antalyaspor (2 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor.

Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

TakımlarFinalKupa
Galatasaray2419
Beşiktaş1711
Trabzonspor179
Fenerbahçe187
Altay72
MKE Ankaragücü52
Gençlerbirliği52
Göztepe32
Kocaelispor22
Bursaspor61
Eskişehirspor41
Akhisarspor21
Kayserispor21
Sakaryaspor11
Konyaspor11
Sivasspor11
Medipol Başakşehir3-
Antalyaspor2-
Boluspor1-
Mersin İdmanyurdu1-
Samsunspor1-
Adana Demirspor1-
Kayseri Erciyesspor1-
Alanyaspor1-

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

SezonKazananFinalist1. Maç2. Maç

1962-63GalatasarayFenerbahçe2 - 12 - 1

1963-64GalatasarayAltay0 - 03 - 0Hükmen
1964-65GalatasarayFenerbahçe0 - 01 - 0

1965-66GalatasarayBeşiktaş1 - 0

1966-67AltayGöztepe2 - 2

Kurayla
1967-68FenerbahçeAltay2 - 00 - 1

1968-69GöztepeGalatasaray1 - 01 - 1Uzatmada
1969-70GöztepeEskişehirspor1 - 23 - 1

1970-71EskişehirsporBursaspor0 - 12 - 0

1971-72AnkaragücüAltay0 - 03 - 0

1972-73GalatasarayAnkaragücü3 - 11 - 1

1973-74FenerbahçeBursaspor0 - 13 - 0

1974-75BeşiktaşTrabzonspor0 - 12 - 0

1975-76GalatasarayTrabzonspor0 - 11 - 05-4 (Penaltılar)
1976-77TrabzonsporBeşiktaş1 - 00 - 0

1977-78TrabzonsporA.Demirspor3 - 00 - 0

1978-79FenerbahçeAltay1 - 22 - 0

1979-80AltayGalatasaray1 - 01 - 1

1980-81AnkaragücüBoluspor2 - 10 - 0

1981-82GalatasarayAnkaragücü3 - 01 - 2

1982-83FenerbahçeMersin İ.Y.2 - 12 - 0

1983-84TrabzonsporBeşiktaş2 - 0

Uzatmada
1984-85GalatasarayTrabzonspor2 - 10 - 0

1985-86BursasporAltay2 - 0

1986-87GençlerbirliğiEskişehirspor5 - 01 - 2

1987-88SakaryasporSamsunspor2 - 01 - 1

1988-89BeşiktaşFenerbahçe1 - 02 - 1

1989-90BeşiktaşTrabzonspor2 - 0

1990-91GalatasarayAnkaragücü3 - 1

Uzatmada
1991-92TrabzonsporBursaspor0 - 35 - 1

1992-93GalatasarayBeşiktaş1 - 02 - 2

1993-94BeşiktaşGalatasaray0 - 03 - 2

1994-95TrabzonsporGalatasaray3 - 21 - 0

1995-96GalatasarayFenerbahçe1 - 01 - 1Uzatmada
1996-97KocaelisporTrabzonspor1 - 11 - 0

1997-98BeşiktaşGalatasaray1 - 11 - 15-3 (Penaltılar)
1998-99GalatasarayBeşiktaş0 - 02 - 0

1999-00GalatasarayAntalyaspor5 -3

Uzatmada
2000-01GençlerbirliğiFenerbahçe2 - 2

6-3 (Penaltılar)
2001-02KocaelisporBeşiktaş4 - 0

2002-03TrabzonsporGençlerbirliği3 - 1

2003-04TrabzonsporGençlerbirliği4 - 0

2004-05GalatasarayFenerbahçe5 - 1

2005-06BeşiktaşFenerbahçe3 - 2

Uzatmada
2006-07BeşiktaşK.Erciyesspor1 - 0

Uzatmada
2007-08KayserisporGençlerbirliği0 - 0

11-10 (Penaltılar)
2008-09BeşiktaşFenerbahçe4 - 2

2009-10TrabzonsporFenerbahçe3 - 1

2010-11BeşiktaşİBB Spor2 - 2

4-3 (Penaltılar)
2011-12FenerbahçeBursaspor4 - 0

2012-13FenerbahçeTrabzonspor1 - 0

2013-14GalatasarayEskişehirspor1 - 0

2014-15GalatasarayBursaspor3 - 2

2015-16GalatasarayFenerbahçe1 - 0

2016-17KonyasporMedipol Başakşehir0 - 0

4-1 (Penaltılar)
2017-18AkhisarsporFenerbahçe3 - 2

2018-19GalatasarayAkhisarspor3 - 1

2019-20TrabzonsporAlanyaspor2 - 0

2020-21BeşiktaşAntalyaspor2 - 0

2021-22SivassporKayserispor3-2

Uzatmada
2022-23FenerbahçeRAMS Başakşehir2-0

2023-24BeşiktaşTrabzonspor3-2

2024-25GalatasarayTrabzonspor3-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
