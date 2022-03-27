Futbolcular birbirini öldüresiye dövdü! Elazığ'daki maçta 18 kırmızı kart çıktı - Haberler

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Futbolcular birbirini öldüresiye dövdü! Elazığ'daki maçta 18 kırmızı kart çıktı

Haberler.com - Spor
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Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların tekme tokat kavga ettiği karşılaşmada, 18 kişiye kırmızı kart çıktı.

Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamazken, çıkan 18 kırmızı kart mücadeleye damga vurdu.

88. DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI

Elazığ'da Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup 16'ncı hafta karşılaşmasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u ağırladı. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1'lik skor ile Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88. dakikasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Futbolcular birbirini öldüresiye dövdü! Elazığ'daki maçta 18 kırmızı kart çıktı

MAÇ TATİL EDİLDİ

Güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti. Futbolcuları ayırmak için biber gazı kullanılırken kavga, zorlukla kontrol altına alındı. Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve 1 yöneticiye maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi. Maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Futbolcular birbirini öldüresiye dövdü! Elazığ'daki maçta 18 kırmızı kart çıktı

Futbolcular birbirini öldüresiye dövdü! Elazığ'daki maçta 18 kırmızı kart çıktı

Haberler.com - Spor

Futbol, Elazığ, Spor, Haberler

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