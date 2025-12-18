Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aralarında profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi'nin de bulunduğu üç kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere üç yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

UĞURCAN BEKÇİ AMELİYATA ALINDI

Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adıyaman 1954 gibi birçok kulüpte forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, sağlık durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi yakınlarında başladığını ve sahil yolu boyunca devam ettiğini tespit etti. Olayın yaşandığı noktalarda mermi kovanları ve deliller üzerinde inceleme yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.