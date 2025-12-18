Haberler

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır Haber Videosunu İzle
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi olduğu, ayağından vurulan oyuncunun ameliyata alındığı öğrenildi.

  • Profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada yaralandı.
  • Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, sağlık durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı belirlendi.
  • Silahlı kavgada Uğurcan Bekçi ile birlikte iki kişi daha yaralandı ve olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aralarında profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi'nin de bulunduğu üç kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere üç yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

UĞURCAN BEKÇİ AMELİYATA ALINDI

Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adıyaman 1954 gibi birçok kulüpte forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, sağlık durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi yakınlarında başladığını ve sahil yolu boyunca devam ettiğini tespit etti. Olayın yaşandığı noktalarda mermi kovanları ve deliller üzerinde inceleme yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bilerek ayağından vurmuşlardır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı
Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG

Üst üste 4 penaltı kurtardı! PSG'yi tek başına şampiyon yaptı
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title