Futbolcu menajeri Oğuzhan Arslan: Ülke futboluna katkı sağlamak istiyorum

Avrupa ve Dünya'nın birçok bölgesinde yetenek avcılığı yapan Oğuzhan Arslan, menajerliğini yaptığı futbolcularla da dikkat çekiyor. 2015 yılında mesleğe başladığını belirten Arslan, "Ülke futboluna katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Geçen sezon birçok Türk kulübünün Brezilyalı Hulk ile ilgilendiğini fakat anlaşma aşamasına gelemediklerini belirten futbolcu menajeri Oğuzhan Arslan, transfer dönemlerinde futbolcuların aidiyet hissedeceği takımlara gitmek istediklerine vurgu yaptı.

MESLEĞE 2015 YILINDA BAŞLADI

2015 yılında Hollanda menşeili bir firma ile menajerliğe adım atan Oğuzhan Arslan, bu mesleğin getirdiği birçok farklı deneyime de sahip olduğunu belirtti. Öte yandan Türkiye ve dünyada birden fazla yabancı futbolcuya temsilcilik yapan menajer Oğuzhan Arslan, bu mesleğin birçok zorluğunun olduğunu da dile getirdi.

"ÜLKE FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Sevdiklerinden ayrı olarak Avrupa ve Amerika kıtalarında yaşamak durumunda kaldığını belirten Arslan "Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Ekvador'da bulundum. Gittiğim yerlerde birçok kulüp yetkilisi ile görüşüp iletişim ağları oluşturdum. Yakın zamanda ise Ekvador'un Emelec kulübü ve Brezilya takımlarından Corinthians ile Türkiye temsilciliği anlaşmasına vardım. Bu tarz ilişkilerle ülke futboluna da katkı sağlamak istiyorum." dedi.