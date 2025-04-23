Futbola dönmek isteyen 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, "sigortası" için kasiyerlik yapıyor

Fenerbahçe altyapısında 2018 yılında forma giyen ancak futboldan uzaklaşmak durumunda kalan ve sigortası için kasiyerlik yapmaya başlayan 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, Süper Lig'de oynayan takım arkadaşlarına rakip olmak istiyor.

İstanbul Artvinspor'da başladığı futbol hayatında önce İstanbulspor'a transfer olan Ahmet Yiğit Gül, performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.

İstanbulspor'un bonservisini vermek istememesine karşın sarı-lacivertli kulübe transfer olan genç oyuncu, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından Topuk Yaylası kampına da dahil edildi.

Spor mağazasında kasiyerlik yapan Ahmet Yiğit Gül, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Fenerbahçe'ye transferini "büyük şans" olarak değerlendiren Gül, " Fenerbahçe'deki ilk senemde biraz heyecanlıydım ama yine de başarılı sezon geçirip iyi bir gol rakamına ulaştım. Aziz Yıldırım'ın son senesiydi. Sonrasında Ali Koç başkan oldu. Göreve geldiğinde kulüpteki hiçbir personele dokunmayacağını söylemişti ama öyle olmadı. Altyapıdaki düzen bozuldu. Barcelona'dan altyapı koordinatörlüğüne David Badia'yı getirdi. Kendisi, kimseyi izlemeden, kimse hakkında fikir almadan ben de dahil 10-12 kişiyi bir odaya toplayıp bizimle yola devam etmeyeceklerini söyledi. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmiştim. Fenerbahçe için okulu dondurmuştum. Yenibosna'da oturuyorum ve Dereağzı'nda antrenmana gittiğim için okulu dondurmuştum. 2018'de Aykut Kocaman döneminde Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil edilmiştim. Bütün düzenim oturmuştu ama 2018'deki seçimin ardından kulüpten ayrılmam istendi. Bir anda Fenerbahçe'den ayrıldım." ifadelerini kullandı.

"Sözleşme beklerken işsizlik maaşı bağlayacaklarını söylediler"

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından eski kulübü İstanbulspor'dan arandığını anlatan Ahmet Yiğit Gül, iyi bir sözleşme teklif edildiğini söyledi.

İstanbulspor'a dönmeyi kabul ettiğini dile getiren forvet oyuncusu Gül, "İyi bir sözleşme beklerken öyle olmadı, işsizlik maaşı bağlayacaklarını söylediler. Biz bu duruma karşı çıkınca süresiz kadro dışı kaldım ve sonrasında yıldızımız barışmadı. Hemen ardından da pandemi dönemi yaşandı, ligler oynanmadı. Fenerbahçe'de kendimi çok hazır hissediyordum ama sonrasında mental çöküş yaşadım. İstanbulspor'dan ayrılmak istediğimi söylüyordum ama telefonlarıma çıkmıyorlardı. İstanbul Artvinspor'da Yaşar hocam var. Kendisi lisansımı almama vesile oldu. Hazırdım ama maç tempom yoktu. Bir dönem amatörde oynadım, ardından Bolu'da Bölgesel Amatör Lig'de oynadım. BAL'daki takımlar da beni tanımaya başlamıştı. İyi rakamlara oynuyordum. En son Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynuyordum. Ama amatörde anlaşma yaptıktan sonra sözleşme olmadığı için paranız kulüpte kalıyor. Ben de bu belirsizliğe gelemedim. Ailemle kirada oturuyorum, yaşım da geçiyor ve düzen kurmak istiyorum. Sigortalı iş için de kasiyerlik yapmaya başladım. Bu mağazada arkadaşım çalışıyordu. Sporcu geçmişim olduğu için kabul ettiler beni. Spor geçmişim olmasaydı buraya da giremeyecektim."

Çiziminin çok iyi olduğunu ve mobilya iç mekan bölümünde okuduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:

"O dönem bunun üzerine yoğunlaşsaydım belki daha farklı olabilirdi. Ama her erkeğin hayali futbolcu olmaktır, ben de bu yolda ilerlemek istedim. Yenibosna'da yaşıyorum, her gün antrenman için Dereağzı'na gidiyordum, bu yüzden okulu dondurdum. İstanbulspor'da da tesisler Tepecik'teydi. Karda, kışta, yağmurda, çamurda gidip geliyordum. Kulüplerin altyapısı aylık abonman kart bile vermiyordu. Hep cebimizden harcıyorduk. En son ailem bir iş bulmamı istedi, ben de ailemi dinledim ve bu şekilde kasiyer oldum."

"Artık krampon almak isteyenler bana soruyor"

Kendisiyle ilgili sosyal medyada çıkan görsellerin ardından çalıştığı mağazada müşterilerin "ilgisinin" arttığını anlatan Gül, "Çıkan haberin ardından iş yerine gelen herkes yanıma geliyor. Kimisi "Benim oğlum da futbolcu. Sen neyi yanlış yaptın?" diye soruyor. Bazıları da krampon alırken "Sen anlarsın, hangisini alalım." diye soruyor. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Kardeşlerim de sorular soruyor, yaptığım hataları onların yapmaması adına bilgilendiriyorum. Futbol oynuyorlar. Çalıştığım yerin hemen arkasında bazen beraber futbol oynuyoruz." açıklamasını yaptı.

Futbola dönmeyi çok istediğini belirten 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, şunları söyledi:

"Futbola tekrar dönmeyi çok istiyorum. Mental durumumu iyileştirdim. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra psikolojik olarak çok etkilenmiştim ama artık atlattım, kendimi toparladım. Daha üst ligleri hedefliyorum. Teklifler olursa dönmek istiyorum. Bunun için de bireysel antrenmanlarla hazırlık yapıyorum."

"Bir futbolcu neden okulu bırakmak zorunda kalıyor?"

Futbolculuk kariyerine devam edememesi durumunda iç mekan mobilya eğitimine dair hedefi olup olmadığı sorusuna Ahmet Yiğit Gül, "Mobilya iç mimarlığı el becerisi isteyen bir şey. Bunu uzun süredir yapmadığım için bu becerim biraz geriledi. O yüzden bu kariyerim de başlamadan bitmiş oldu. Bu durumu da sıkıntıya sokmuş olduk. Ben ayağımın yeteneğini seçtim, ayaklarıma çok güveniyordum. Oynadığım takımlar ve altyapılar da bunun göstergesi. Türkiye'deki altyapı sistemi böyle. Biz neden Almanya'daki eğitimi veremiyoruz. Bir futbolcu neden okulu bırakmak zorunda kalıyor? Kulüplerin bunu araştırması lazım." cevabını verdi.

Fenerbahçe altyapısında beraber forma giydiği Ömer Faruk Beyaz ve Muhammet Gümüşkaya'nın Süper Lig'de forma giydiğini hatırlatan Gül, "Ömer Faruk Beyaz şu anda Süper Lig'de Başakşehir'de oynuyor. Arada bir görüşüyoruz. Muhammet'le beraber oynarken de çok yakın arkadaştık. O şu anda Gaziantep'te. İstanbul'a geldiğinde ara ara görüşüyoruz. Çok büyük hayaller kuruyordum. Belki o zamanlar onlardan bir adım önde bile olabilirdim ama şu anda onların çok uzağındayım. Arkadaşlarıma rakip olmak isterim." diye konuştu.

Gül, "Futbol oynayan gençler mutlaka ikinci plan sahibi olmalı. Ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar hiçbir şeyin garantisi yok. Okulu bırakmasınlar, benim yaptığım yanlışı yapmasınlar." tavsiyesiyle sözlerini tamamladı.