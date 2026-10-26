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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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- Ligde 9. haftanın perdesi kapandı Derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek puanını 22'ye çıkaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde haftanın perdesi, 3 maçla kapandı.

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi. Beşiktaş ise sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray, ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan sarı-lacivertli ekip 16 puanda kaldı ve 5. basamağa geriledi.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Amed Sportif Faaliyetler 20 puanla ikinci, Trabzonspor 19 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 18 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini konuk ekipler, 4'ünü ev sahibi takımlar kazandı. Karşılaşmalarda toplam 27 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-2

Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-1

Gaziantep FK-Erzurumspor FK: 1-3

Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Göztepe-Arca Çorum FK: 2-0

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-4

Beşiktaş-İstanbul Başakşehir: 2-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-1

Puan durumu

Ligde 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY97111912722
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER962120101020
3.TRABZONSPOR96122281419
4.BEŞİKTAŞ96031810818
5.FENERBAHÇE95132381516
6.KASIMPAŞA9441139416
7.KOCAELİSPOR9504119215
8.ERZURUMSPOR FK9423812-414
9.ARCA ÇORUM FK94141815313
10.GÖZTEPE93331916312
11.CORENDON ALANYASPOR9333911-212
12.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR93241214-211
13.ÇAYKUR RİZESPOR93151115-410
14.TÜMOSAN KONYASPOR922569-38
15.GAZİANTEP FK9225915-68
16.GENÇLERBİRLİĞİ9225718-118
17.SAMSUNSPOR9117821-134
18.EYÜPSPOR9108223-213

10. hafta

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

Kaynak: AA
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