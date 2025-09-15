Haberler

Süper Lig'de 5. Hafta Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2

ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1

Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1

Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği:

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.55001511415
2.FENERBAHÇE A.Ş.431072510
3.TRABZONSPOR A.Ş.531142210
4.GÖZTEPE A.Ş.52307259
5.HESAP.COM ANTALYASPOR53026519
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.530279-29
7.TÜMOSAN KONYASPOR42119457
8.CORENDON ALANYASPOR42115327
9.SAMSUNSPOR A.Ş.42115417
10.BEŞİKTAŞ A.Ş.32014406
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.411226-44
12.İKAS EYÜPSPOR511349-54
13.KASIMPAŞA A.Ş.410346-23
14.ZECORNER KAYSERİSPOR403137-43
15.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK410327-53
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ302123-12
17.KOCAELİSPOR501428-61
18.GENÇLERBİRLİĞİ500539-60

6. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama! Yönetim Kurulu Başkanı için adli kontrol kararı

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar!
Doha'daki zirvenin ardından 25 maddelik bildiri: İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınıyoruz

İslam ülkelerinden İsrail'e çok sert tepki! Tek ses oldular
Ali Yerlikaya duyurdu! Çocuklarının yanında babaya saldıran şahıs yakalandı

Çocuklarının yanında babayı tokatlayan şüpheli için gereken yapıldı
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.