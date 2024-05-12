Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil Çetin

Kasımpaşa : Gianniotis, Gökhan Gül (Dk. 90+1 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Fall (Dk. 90+1 Emirhan Yiğit), Ben Ouanes, Sadiku (Dk. 81 Thomas), Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy (Dk. 76 Sadık Çiftpınar), da Costa (Dk. 90+1 Bünyamin Çetinkaya)

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Dk. 73 Emre Uzun), Ömer Toprak (Dk. 13 Gerxhaliu), Veysel Sarı, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Saric (Dk. 73 Milosevic), Larsson (Dk. 83 Mert Yılmaz), Assombalonga

Goller: Dk. 16 Ngoy, Dk. 36 da Costa, Dk. 82 Hajradinovic (Penaltıdan) ( Kasımpaşa ), Dk. 90+1 Gerxhaliu (Bitexen Antalyaspor )

Kırmızı kart: Dk. 80 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyapor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Özcan ( Kasımpaşa ), Dk. 80 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor'u 3-1 yendi.

54. dakikada Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta Kaluzinski topa bekletmeden vururken, son anda Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanran Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.

90+1. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Emre Uzun'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gerxhaliu meşin yuvarlağa ön direkte dokunarak golü attı: 3-1.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.