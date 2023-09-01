Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf BozdoğanKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 79 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül (Dk. 46 Gomis), Ben Ouannes (Dk. 79 Ali Sühan Demirel), Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 79 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül (Dk. 46 Gomis), Ben Ouannes (Dk. 79 Ali Sühan Demirel), Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya (Dk. 53 Selim Dilli), Fall

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Larsen, Doğucan Haspolat (Dk. 70 Hüseyin Türkmen), Bakasetas, Visca (Dk. 63 Teklic), Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Fountas), Bardhi (Dk. 82 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 63 Umut Bozok)

Goller: Dk. 15 Enis Destan, Dk. 28 ve Dk. 64 Bardhi, Dk. 45+4 Benkovic, Dk. 82 Göktan Gürpüz (Trabzonspor), Dk. 85 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 41 Aytaç Kara, Dk. 60 Gomis (Kasımpaşa), Dk. 43 Doğucan Haspolat, Dk. 47 Mehmet Can Aydın, Dk. 75 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

55. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Fall, Rayyan Baniya'dan sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta rakibine baskı yaparak topu kapan Teklic, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan Barhdi, ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurarak fileleri havalandırdı: 0-4.

80. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Bakasetas'ın hatalı pası sonrasında topu kapan Fall, sağdan atağa katılan Gomis'e pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

82. dakikada fark 5'e çıktı. Hajradinovic'in hatalı pasında sol kanatta topu kapan Fountas içeriye kat ederek ceza sahasına yüksek bir pas gönderdi. Bu pozisyonda savunmanın arkasına sarkan Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı kontrol edip ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-5.

85. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Yasin Özcan'ın ceza sahasına getirdiği top sol çaprazdaki Ali Sühan Demirel'de kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda direkten dönen topu yakın mesafeden Winck tamamladı: 1-5.

Mücadele Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.