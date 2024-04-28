Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 37. hafta, bir maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 80'e çıkararak zirvedeki yerini korudu.

İkinci sıradaki GMG Kastamonuspor ise sahasında Isparta 32'yi 3-0 yendi ve puanını 77'ye yükseltti.

Grupta İskenderunspor haftayı puansız kapatmasına rağmen Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor ve Menemen FK'nin ardından play-off vizesi alan 4. takım oldu.

Kırmızı Grup'ta 38. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu zirvede bitirecek takım doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselecek. Grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak ekipler ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Uşakspor ve Denizlispor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta iki takım daha lige veda edecek.

Sonuçlar

Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Sarıyer-İskenderunspor: 3-0

Denizlispor-Uşakspor: 4-1

Menemen FK-Belediye Derincespor: 7-1

Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Karaman FK: 7-1

GMG Kastamonuspor-Isparta 32: 3-0

İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Puan durumu

G B M A Y AV P 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 35 24 8 3 73 26 47 80 2.GMG KASTAMONUSPOR 35 23 8 4 61 24 37 77 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 35 20 11 4 64 27 37 71 4.MENEMEN FK 35 19 7 9 67 41 26 64 5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 35 18 9 8 54 32 22 63 6.İSKENDERUNSPOR 35 18 5 12 61 46 15 59 7.ISPARTA 32 35 17 3 15 39 46 -7 54 8.İNEGÖLSPOR 35 13 9 13 45 46 -1 48 9.SOMASPOR 35 13 8 14 38 41 -3 47 10.FETHİYESPOR 35 10 14 11 45 44 1 44 11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 36 10 12 14 29 30 -1 42 12.KARAMAN FK 35 11 9 15 39 57 -18 42 13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 35 10 11 14 42 44 -2 41 14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 35 11 6 18 24 37 -13 39 15.SARIYER 35 9 11 15 41 46 -5 38 16.BELEDİYE DERİNCESPOR 35 9 10 16 36 42 -6 37 17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 35 9 9 17 41 62 -21 36 18.DENİZLİSPOR 35 8 8 19 36 55 -19 32 19.UŞAKSPOR 35 1 2 32 14 103 -89 5

Beyaz Grup

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, sahasında Adıyaman FK'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 80'e çıkartan İstanbul temsilcisi, liderliğini sürdürdü.

İkinci basamaktaki AcnTURK Sigorta Vanspor ise Ankara Demirspor'u 6-1 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti.

Son hafta müsabakalarının ardından bu 2 takımdan biri normal sezonu lider bitirecek ve Trendyol 1. Lig bileti alacak.

Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından play-off oynamaya hak kazanan 4. takım Ankaraspor oldu.

Zonguldak Kömürspor ise Adıyaman FK, Bursaspor ve Kırşehir Futbol'dan sonra lige veda etti.

Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor-Bursaspor mücadelesi, 30 Nisan Salı günü oynanacak.

Sonuçlar

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Karacabey Belediyespor-Altınordu: 2-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor: 6-1

Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928: 0-0

Esenler Erokspor-Adıyaman FK: 1-0

1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol: 3-2

Puan durumu