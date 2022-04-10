Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Kenan Özer (Dk. 87 Muhammed Emin Sarıkaya), Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike (Dk. 90 Barış Başdaş), Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah (Dk. 65 Metehan Ünal, Dk. 87 Umut Taniş), Jospin (Dk. 46 Atakan Müjde), Tetteh,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov (Dk. 67 Sergio), Flavio, Chiquinho (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Diabate (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Umut Nayir (Dk. 88 İbrahim Balde)

Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Jospin, Dk. 71 Atakan Müjde, Dk. 90+5 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ), Dk. 74 Perez (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Malatya ekibi, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.