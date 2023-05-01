Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özayİstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Siman Deli, Ali Yaşar, Ba, Onur Ergün, Lokilo, Rroca, Ethemi, EzeBitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ,...
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Siman Deli, Ali Yaşar, Ba, Onur Ergün, Lokilo, Rroca, Ethemi, Eze
Bitexen Giresunspor : Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic
Gol: Dk. 10 Eze (İstanbulspor)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada İstanbulspor öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahası önünde yükselen Rroca topu kafayla Eze'ye indirdi. Bu futbolcu kale sahası önü sol çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
16. dakikada Bitexen Giresunspor penaltı kazandı. Campuzano'nun rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sainz'ın ortasında top Duhaney'in eline çarpınca, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen'den dönen topu Sainz tamamlamak istedi ama Jensen ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.