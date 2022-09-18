Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: EryamanHakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk CurbayMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan (Dk. 79 Malcuit), Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Zahid), Pedrihno (Dk. 46 Ariyibi), Beridze (Dk. 79 Jese), Sowe (Dk. Stat: Eryaman Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan (Dk. 79 Malcuit), Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Zahid), Pedrihno (Dk. 46 Ariyibi), Beridze (Dk. 79 Jese), Sowe (Dk. 88 Macheda) Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ahmed Musa (Dk. 19 N'Jie), Ulvestad, Charisis (Dk. 68 Cofie), Gradel, Sabi'a (Dk.68 Hakan Arslan), Angielski (Dk. 46 Yatabare) Goller: Dk. 2 Beridze, Dk. 44 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 48 N'Jie (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 10 Goutas, 45+7 Charisis, Dk. 64 Uğur Çiftçi, 90+5 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Pedrinho, Dk. 82 Marlon, Dk. 90+1 Malcuit (MKE Ankaragücü) Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. 48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ulvestad'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan N'Jie, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1. 62. dakikada Sowe'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre topa vurmakta biraz gecikince çektiği şutta araya Goutas girdi ve kaleye gitmesini engellediği meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 80. dakikada Yatabare'nin soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kurtardı. 90+9. dakikada ceza sahasına gönderilen topta N'Jie sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Jie'nin vuruşunda Gökhan Akkan topu kurtararak kritik bir kurtarışa imza attı. Aynı dakikada sağdan kullanılan köşe atışında ceza sahasında müsait durumdaki Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. MKE Ankaragücü, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Taylan Antalyalı Tolga Ciğerci İsmail Şencan Emre Kılınç Spor Haberler

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