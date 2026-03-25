Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Nesine 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup'ta haftaya lider giren İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol deplasmanında 3-1 mağlup olmasına karşın liderliğini sürdürdü. Konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenen Çorluspor 1947 ise puanını 49 yaparak liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

2. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider giren 12 Bingölspor, evinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen ikinci sıradaki Silifke Belediyespor'un Cinegold Ağrı 1970 Spor'a mağlup olmasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlikspor, sahasında Amasyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

4. Grup'ta zirvede yer alan Kütahyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Aynı grupta son sırada bulunan Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı mücadelede 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.

Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Grup:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.İNEGÖL KAFKASSPOR

26

14

8

4

42

24

18

50

2.ÇORLUSPOR 1947

26

14

7

5

44

22

22

49

3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR

26

14

5

7

44

27

17

47

4.BURSA YILDIRIMSPOR

26

12

9

5

35

27

8

45

5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR

26

11

10

5

29

19

10

43

6.SİLİVRİSPOR

26

11

6

9

37

30

7

39

7.YALOVA FK 77 SPOR

26

9

10

7

37

29

8

37

8.BULVARSPOR

26

9

7

10

31

38

-7

34

9.GALATA SPOR

26

9

6

11

31

29

2

33

10.BEYKOZ İSHAKLISPOR

26

7

12

7

31

33

-2

33

11.İNKILAP FUTBOL SK

26

6

14

6

22

27

-5

32

12.BURSA NİLÜFERSPOR

26

7

8

11

26

36

-10

29

13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR

26

6

9

11

29

32

-3

27

14.KESTEL ÇİLEKSPOR

26

7

6

13

22

32

-10

27

15.POLATLI 1926 SPOR

26

5

7

14

17

36

-19

22

16.EDİRNESPOR

26

2

6

18

18

54

-36

12



TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.12 BİNGÖLSPOR

26

14

8

4

52

26

26

50

2.SİLİFKE BELEDİYESPOR

26

10

11

5

31

22

9

41

3.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR

26

10

9

7

49

26

23

39

4.NİĞDE BELEDİYESPOR

26

10

8

8

38

29

9

38

5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR

26

9

11

6

27

22

5

38

6.MALATYA YEŞİLYURTSPOR

26

10

8

8

34

30

4

38

7.MDGRUP OSMANİYESPOR

26

11

5

10

35

32

3

38

8.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

26

10

8

8

30

31

-1

38

9.ERCİYES 38 FUTBOL SK

26

9

10

7

33

28

5

37

10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK

26

6

13

7

30

31

-1

31

11.KIRIKKALESPOR

26

8

7

11

31

41

-10

31

12.DİYARBEKİRSPOR

26

7

9

10

27

38

-11

30

13.KİLİS 1984

26

8

6

12

23

42

-19

30

14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR

26

5

10

11

29

42

-13

25

15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR

26

4

12

10

22

39

-17

24

16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR

26

4

11

11

29

41

-12

23



TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SEBAT GENÇLİKSPOR

26

18

6

2

48

18

30

60

2.52 ORDUSPOR

26

17

3

6

57

22

35

54

3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR

26

13

9

4

36

24

12

48

4.FATSA BELEDİYESPOR

26

14

4

8

32

25

7

46

5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR

26

13

6

7

49

25

24

45

6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR

26

11

5

10

39

23

16

38

7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

26

10

6

10

27

30

-3

36

8.PAZARSPOR

26

9

9

8

24

27

-3

36

9.KARABÜK İDMANYURDU

26

9

5

12

25

43

-18

32

10.ORDUSPOR 1967

26

8

7

11

30

41

-11

31

11.TOKAT BELEDİYESPOR

26

8

6

12

27

30

-3

30

12.AMASYASPOR

26

8

6

12

25

33

-8

30

13.ARTVİN HOPASPOR

26

7

5

14

25

40

-15

26

14.1926 BULANCAKSPOR

26

7

5

14

25

49

-24

26

15.ÇAYELİSPOR

26

4

8

14

21

38

-17

20

16.GİRESUNSPOR

26

3

8

15

19

41

-22

17



TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.KÜTAHYASPOR

26

22

3

1

66

13

53

69

2.ESKİŞEHİRSPOR

26

20

3

3

68

17

51

63

3.KARŞIYAKA

26

18

5

3

53

18

35

59

4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR

26

16

4

6

48

24

24

52

5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR

26

15

6

5

52

20

32

51

6.DENİZLİ İDMANYURDU

26

14

3

9

34

28

6

45

7.OKTAŞ UŞAKSPOR

26

14

3

9

31

30

1

45

8.TİRE 2021 FK

26

10

5

11

43

30

13

35

9.ALANYA 1221 FUTBOL SK

26

8

7

11

26

32

-6

31

10.SÖKE 1970 SPOR

26

8

4

14

33

36

-3

28

11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR

25

6

6

13

25

39

-14

24

12.ALTAY

26

7

6

13

23

37

-14

21

13.BORNOVA 1877

26

4

6

16

30

55

-25

18

14.AFYONSPOR

26

3

7

16

22

53

-31

16

15.İZMİR ÇORUHLU FK

26

4

4

18

20

55

-35

16

16.NAZİLLİSPOR

25

0

4

21

7

94

-87

4



NOT: Altay'ın 6 puanı silindi.