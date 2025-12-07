Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Futbolda Nesine 3. Lig'de 12. hafta tamamlandı.
Futbolda Nesine 3. Lig'de 12. hafta tamamlandı.
1. Grup'ta Galataspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 12. hafta müsabakalarının ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASPOR
|12
|7
|3
|2
|20
|8
|12
|24
|2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|12
|7
|3
|2
|19
|10
|9
|24
|3.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|12
|7
|3
|2
|13
|4
|9
|24
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|12
|6
|4
|2
|14
|10
|4
|22
|5.ÇORLUSPOR 1947
|12
|6
|3
|3
|18
|11
|7
|21
|6.YALOVA FK 77
|12
|6
|2
|4
|22
|15
|7
|20
|7.İNEGÖL KAFKASSPOR
|12
|5
|4
|3
|18
|13
|5
|19
|8.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ
|12
|5
|4
|3
|18
|17
|1
|19
|9.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|12
|4
|4
|4
|15
|14
|1
|16
|10.BULVARSPOR
|12
|5
|1
|6
|17
|20
|-3
|16
|11.SİLİVRİSPOR
|12
|4
|2
|6
|18
|20
|-2
|14
|12.POLATLI 1926
|12
|4
|0
|8
|8
|16
|-8
|12
|13.İNKILAP FUTBOL
|12
|2
|5
|5
|8
|17
|-9
|11
|14.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|12
|2
|3
|7
|9
|18
|-9
|9
|15.KESTEL ÇİLEKSPOR
|12
|3
|0
|9
|11
|21
|-10
|9
|16.EDİRNESPOR
|12
|2
|1
|9
|10
|24
|-14
|7
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|12
|10
|1
|1
|29
|9
|20
|31
|2.NİĞDE BELEDİYESPOR
|12
|5
|4
|3
|18
|13
|5
|19
|3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|5
|4
|3
|13
|11
|2
|19
|4.MDGRUP OSMANİYESPOR
|12
|5
|3
|4
|18
|11
|7
|18
|5.ERCİYES 38 FUTBOL
|12
|4
|6
|2
|15
|10
|5
|18
|6.KIRIKKALE FK
|12
|4
|4
|4
|20
|17
|3
|16
|7.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|12
|3
|7
|2
|12
|9
|3
|16
|8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|12
|3
|7
|2
|15
|14
|1
|16
|9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|12
|4
|4
|4
|12
|14
|-2
|16
|10.DİYARBEKİRSPOR
|12
|3
|6
|3
|12
|14
|-2
|15
|11.CİNEGOLD AĞRI 1970
|12
|3
|5
|4
|11
|11
|0
|14
|12.MALATYA YEŞİLYURT
|12
|3
|5
|4
|17
|18
|-1
|14
|13.KİLİS 1984
|12
|3
|4
|5
|10
|17
|-7
|13
|14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|12
|2
|6
|4
|15
|15
|0
|12
|15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|12
|1
|4
|7
|9
|26
|-17
|7
|16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|12
|1
|4
|7
|9
|26
|-17
|7
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|12
|10
|2
|0
|28
|11
|17
|32
|2.52 ORDUSPOR
|12
|8
|1
|3
|35
|15
|20
|25
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|12
|8
|1
|3
|19
|13
|6
|25
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|12
|7
|2
|3
|27
|12
|15
|23
|5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|12
|5
|6
|1
|20
|12
|8
|21
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|12
|5
|4
|3
|17
|13
|4
|19
|7.1926 BULANCAKSPOR
|12
|5
|2
|5
|16
|22
|-6
|17
|8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|12
|4
|4
|4
|18
|11
|7
|16
|9.ORDUSPOR 1967
|12
|4
|4
|4
|16
|18
|-2
|16
|10.TOKAT BELEDİYESPOR
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
|11.PAZARSPOR
|12
|3
|4
|5
|12
|19
|-7
|13
|12.AMASYASPOR
|12
|2
|3
|7
|8
|17
|-9
|9
|13.KARABÜK İDMANYURDU
|12
|2
|3
|7
|14
|29
|-15
|9
|14.ARTVİN HOPASPOR
|12
|2
|2
|8
|9
|20
|-11
|8
|15.GİRESUNSPOR
|12
|2
|2
|8
|11
|23
|-12
|8
|16.ÇAYELİSPOR
|12
|1
|5
|6
|10
|22
|-12
|8
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|12
|10
|1
|1
|30
|6
|24
|31
|2.KARŞIYAKA
|12
|8
|3
|1
|17
|8
|9
|27
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|12
|8
|2
|2
|21
|9
|12
|26
|4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|12
|6
|3
|3
|22
|11
|11
|21
|5.SÖKE 1970
|12
|6
|3
|3
|19
|13
|6
|21
|6.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER
|12
|6
|2
|4
|15
|14
|1
|20
|7.TİRE 2021 FK
|12
|6
|1
|5
|21
|12
|9
|19
|8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|12
|5
|4
|3
|17
|11
|6
|19
|9.OKTAŞ UŞAKSPOR
|12
|6
|1
|5
|15
|16
|-1
|19
|10.ALANYA 1221 FUTBOL
|12
|4
|3
|5
|11
|18
|-7
|15
|11.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|12
|3
|3
|6
|10
|16
|-6
|12
|12.ALTAY
|12
|2
|3
|7
|10
|18
|-8
|9
|13.İZMİR ÇORUHLU FK
|12
|2
|3
|7
|11
|24
|-13
|9
|14.AFYONSPOR
|12
|2
|3
|7
|14
|28
|-14
|9
|15.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|12
|1
|4
|7
|12
|24
|-12
|7
|16.NAZİLLİSPOR
|12
|0
|3
|9
|4
|21
|-17
|3
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor