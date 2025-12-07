Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda Nesine 3. Lig'de 12. hafta tamamlandı.

Futbolda Nesine 3. Lig'de 12. hafta tamamlandı.

1. Grup'ta Galataspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 12. hafta müsabakalarının ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.GALATASPOR127322081224
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR127321910924
3.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR12732134924
4.BURSA YILDIRIMSPOR126421410422
5.ÇORLUSPOR 1947126331811721
6.YALOVA FK 77126242215720
7.İNEGÖL KAFKASSPOR125431813519
8.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ125431817119
9.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR124441514116
10.BULVARSPOR125161720-316
11.SİLİVRİSPOR124261820-214
12.POLATLI 192612408816-812
13.İNKILAP FUTBOL12255817-911
14.BURSA NİLÜFER FUTBOL12237918-99
15.KESTEL ÇİLEKSPOR123091121-109
16.EDİRNESPOR122191024-147

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR1210112992031
2.NİĞDE BELEDİYESPOR125431813519
3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR125431311219
4.MDGRUP OSMANİYESPOR125341811718
5.ERCİYES 38 FUTBOL124621510518
6.KIRIKKALE FK124442017316
7.SİLİFKE BELEDİYESPOR12372129316
8.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL123721514116
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR124441214-216
10.DİYARBEKİRSPOR123631214-215
11.CİNEGOLD AĞRI 1970123541111014
12.MALATYA YEŞİLYURT123541718-114
13.KİLİS 1984123451017-713
14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR122641515012
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR12147926-177
16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR12147926-177

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR12102028111732
2.52 ORDUSPOR1281335152025
3.FATSA BELEDİYESPOR128131913625
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR1272327121523
5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR125612012821
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR125431713419
7.1926 BULANCAKSPOR125251622-617
8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR124441811716
9.ORDUSPOR 1967124441618-216
10.TOKAT BELEDİYESPOR125161316-316
11.PAZARSPOR123451219-713
12.AMASYASPOR12237817-99
13.KARABÜK İDMANYURDU122371429-159
14.ARTVİN HOPASPOR12228920-118
15.GİRESUNSPOR122281123-128
16.ÇAYELİSPOR121561022-128

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR1210113062431
2.KARŞIYAKA12831178927
3.ESKİŞEHİRSPOR128222191226
4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR1263322111121
5.SÖKE 1970126331913621
6.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER126241514120
7.TİRE 2021 FK126152112919
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR125431711619
9.OKTAŞ UŞAKSPOR126151516-119
10.ALANYA 1221 FUTBOL124351118-715
11.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ123361016-612
12.ALTAY122371018-89
13.İZMİR ÇORUHLU FK122371124-139
14.AFYONSPOR122371428-149
15.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR121471224-127
16.NAZİLLİSPOR12039421-173

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.