Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 10. hafta mücadelesi tamamlandı.

Nesine 3. Lig'de 10. hafta mücadelesi tamamlandı.

1. Grup'ta Çorluspor 1947, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, liderliğini sürdürdü. 4'üncü Grup'ta ise Kütahyaspor, liderliğe yükseldi.

Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.ÇORLUSPOR 194710622168820
2.BEYKOZ İSHAKLISPOR FAALİYETLERİ 105411811719
3.GALATASPOR10532158718
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 10532159618
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR KULÜBÜ1053294518
6.BURSA YILDIRIMSPOR KULÜBÜ10532129318
7.YALOVA FK 77 105231712517
8.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR KULÜBÜ104331412215
9.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ104331412215
10.SİLİVRİSPOR104241514114
11.BULVARSPOR103161117-610
12.BURSA NİLÜFER FUTBOL 10235913-49
13.KESTEL ÇİLEKSPOR KULÜBÜ103071017-79
14.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ10307513-89
15.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ10235716-99
16.EDİRNESPOR10118921-124

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR108112281425
2.NİĞDE BELEDİYESPOR105411710719
3.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ10451136717
4.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ10352107314
5.DİYARBEKİRSPOR 103521011-114
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR10271118313
7.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1034369-313
8.KIRIKKALE FK 103341816212
9.MDGRUP OSMANİYESPOR103341210212
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL102621012-212
11.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR10334912-312
12.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ102531616011
13.KİLİS 198410244612-610
14.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963 SPOR101541015-58
15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR10145817-97
16.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR10145716-97

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR109102591628
2.52 ORDUSPOR FK1071229121722
3.FATSA BELEDİYESPOR106131512319
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR105321611518
5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR1052320101017
6.1926 BULANCAKSPOR105231213-117
7.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR103611511415
8.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 10343148613
9.TOKAT BELEDİYESPOR104151014-413
10.ORDUSPOR 1967102441014-410
11.AMASYASPOR10235713-69
12.PAZARSPOR10235917-89
13.ARTVİN HOPASPOR10226914-58
14.GİRESUNSPOR102261016-68
15.ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ10145819-117
16.KARABÜK İDMANYURDU SPOR101361026-166

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR108112561925
2.KARŞIYAKA107301551024
3.ESKİŞEHİRSPOR10622179820
4.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ106221510520
5.OKTAŞ UŞAKSPOR106131411319
6.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR105321991018
7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR10442168816
8.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ105141510516
9.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ104331613315
10.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ 10235914-59
11.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ10235818-109
12.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ 10226921-128
13.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 101451116-57
14.ALTAY10136817-96
15.AFYONSPOR 101361125-146
16.NAZİLLİSPOR 10028420-162

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.