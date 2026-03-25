Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. hafta, oynanan mücadelelerle tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya 64 puanla lider giren Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Beyaz Grup'ta ise zirvedeki Batman Petrolspor, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. İkinci sıradaki Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Batman Petrolspor, puan farkını 5'e çıkardı.

Kırmızı Grup'ta 29, Beyaz Grup'ta 32. haftanın ardından oluşan puan durumları şu şekilde:

Kırmızı Grup

TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.BURSASPOR
29
21
4
4
73
17
56
67
2.ALİAĞA FUTBOL
29
19
5
5
72
20
52
62
3.MARDİN 1969 SPOR
29
19
4
6
62
21
41
61
4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
29
18
4
7
72
28
44
58
5.MUŞSPOR
29
17
6
6
67
32
35
57
6.GÜZİDE GEBZESPOR
29
15
9
5
50
22
28
54
7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
29
14
9
6
56
32
24
51
8.ANKARA DEMİRSPOR
29
13
5
11
41
40
1
44
9.MENEMEN FK
29
12
6
11
47
39
8
42
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
29
10
11
8
46
34
12
41
11.KCT 1461 TRABZON FK
29
11
8
10
44
41
3
41
12.FETHİYESPOR
29
10
8
11
48
34
14
38
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
29
9
7
13
32
34
-2
34
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
29
7
9
13
36
43
-7
30
15.SOMASPOR
29
7
5
17
35
58
-23
26
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
29
4
3
22
22
85
-63
12
17.ADANASPOR
29
1
1
27
11
149
-138
-2
18.YENİ MALATYASPOR
29
0
2
27
8
99
-91
-43
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.BATMAN PETROLSPOR
30
21
7
2
71
26
45
70
2.MUĞLASPOR
30
19
8
3
44
14
30
65
3.ADANA 01 FK
31
15
10
6
44
30
14
55
4.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
31
16
6
9
51
37
14
54
5.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
30
16
5
9
66
33
33
53
6.İSKENDERUNSPOR
31
15
8
8
47
34
13
53
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
30
14
9
7
55
34
21
51
8.MKE ANKARAGÜCÜ
30
14
8
8
39
34
5
50
9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
30
12
12
6
53
39
14
48
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
31
13
6
12
48
39
9
45
11.GMG KASTAMONUSPOR
31
11
8
12
39
40
-1
41
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
30
9
13
8
36
32
4
40
13.MERKÜR JET ERBAASPOR
30
9
6
15
34
49
-15
33
14.KARACABEY BELEDİYESPOR
30
9
5
16
32
47
-15
32
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
30
6
5
19
29
56
-27
23
16.KEPEZSPOR
30
5
8
17
27
58
-31
23
17.ALTINORDU
30
4
10
16
22
53
-31
22
18.KARAMAN FK
31
3
8
20
20
70
-50
17
19.BUCASPOR 1928
30
3
6
21
32
64
-32
15
Kaynak: AA / Bozhan Memiş
