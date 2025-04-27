Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.
Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer, son haftaya lider girdi.
Kırmızı Grup'ta 33. haftaya 68 puanla lider başlayan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-0'lık skorlu mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Zirve takipçis Motoluxi 68 Aksaray Belediyespor ise Bucaspor 1928'i deplasmanda 4-1 yenerek puanını 70'e yükseltti.
Şampiyonluk şansı devam eden Çimentaş Elazığspor da Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 69 yaptı.
Grupta Menemen FK ve Artı Değer Vanspor FK, play-off'a yükselmeyi garantiledi. Play-off'un son bileti için mücadele eden Beyoğlu Yeniçarşı'nın 56, Karacabey Belediyespor'un ise 55 puanı bulunuyor.
Belediye Derincespor ümitlerini son hafta taşıdı
Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. 3. Lig'e düşecek son takım ise haftaya belli olacak.
Sahasında Giresunspor'u 2-1 yenerek puanını 28 yapan Belediye Derincespor, 31 puanı bulunan Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu takip ediyor.
Sarıyer'e 1. Lig için 1 puan yetecek
Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Sarıyer, Altınordu karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 79'a çıkararak Batman Petrolspor ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.
Kırklarelispor deplasmanında 2-1 kazanan Batman Petrolspor'un şampiyon olabilmesi için son hafta mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor'u yenmesi, Sarıyer'in de İskenderunspor deplasmanında mağlup olması gerekiyor. Sarıyer, deplasmandan en az 1 puanla ayrılırsa ikili averaj üstünlüğüyle 1. Lig'e yükselmeyi başaracak. GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK, Altınordu ve Beykoz Anadoluspor, ligde play-off'u garantileyen ekipler oldu.
Beyaz Grup'ta Altay, Karaköprü Belediyespor ve Afyonspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.
Puan durumu:
Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR
|33
|21
|8
|4
|78
|34
|44
|71
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|33
|21
|7
|5
|65
|33
|32
|70
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|33
|21
|6
|6
|67
|30
|37
|69
|4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|33
|18
|7
|8
|59
|35
|24
|61
|5.ARTI DEĞER VAN SPOR FK
|33
|17
|8
|8
|58
|35
|23
|59
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR
|33
|16
|8
|9
|53
|33
|20
|56
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|33
|16
|7
|10
|53
|42
|11
|55
|8.MERKÜR JET ERBAASPOR
|33
|14
|5
|14
|53
|57
|-4
|47
|9.BUCASPOR 1928
|33
|14
|6
|13
|39
|45
|-6
|45
|10.KARAMAN FK
|33
|10
|14
|9
|42
|35
|7
|44
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|33
|10
|14
|9
|51
|45
|6
|44
|12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|33
|10
|11
|12
|47
|55
|-8
|41
|13.SOMASPOR
|33
|11
|6
|16
|41
|42
|-1
|39
|14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|33
|8
|7
|18
|32
|51
|-19
|31
|15.DİYARBEKİRSPOR
|33
|7
|10
|16
|21
|40
|-19
|31
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|33
|6
|10
|17
|30
|62
|-32
|28
|17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|33
|4
|4
|25
|31
|87
|-56
|13
|18.GİRESUNSPOR
|33
|1
|6
|26
|20
|79
|-59
|0
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|33
|24
|7
|2
|79
|22
|57
|79
|2.BATMAN PETROLSPOR
|33
|25
|2
|6
|62
|24
|38
|77
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|33
|18
|12
|3
|55
|28
|27
|66
|4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|33
|18
|8
|7
|58
|28
|30
|62
|5.ALTINORDU
|33
|15
|11
|7
|54
|35
|19
|56
|6.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|33
|15
|8
|10
|46
|44
|2
|53
|7.İSKENDERUNSPOR
|33
|13
|11
|9
|49
|37
|12
|50
|8.1461 TRABZON FK
|33
|13
|7
|13
|44
|37
|7
|46
|9.FETHİYESPOR
|33
|11
|10
|12
|32
|36
|-4
|43
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|33
|10
|11
|12
|45
|50
|-5
|41
|11.KIRKLARELİSPOR
|33
|10
|10
|13
|42
|41
|1
|40
|12.İNEGÖLSPOR
|33
|10
|11
|12
|40
|47
|-7
|38
|13.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|33
|9
|9
|15
|40
|40
|0
|36
|14.KEPEZSPOR
|33
|9
|8
|16
|37
|46
|-9
|35
|15.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|33
|7
|12
|14
|32
|46
|-14
|33
|16.ALTAY
|33
|9
|4
|20
|30
|64
|-34
|28
|17.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|33
|6
|8
|19
|34
|51
|-17
|26
|18.AFYONSPOR
|33
|0
|1
|32
|6
|109
|-103
|-5