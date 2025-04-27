Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer, son haftaya lider girdi.

Kırmızı Grup'ta 33. haftaya 68 puanla lider başlayan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-0'lık skorlu mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Zirve takipçis Motoluxi 68 Aksaray Belediyespor ise Bucaspor 1928'i deplasmanda 4-1 yenerek puanını 70'e yükseltti.

Şampiyonluk şansı devam eden Çimentaş Elazığspor da Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 69 yaptı.

Grupta Menemen FK ve Artı Değer Vanspor FK, play-off'a yükselmeyi garantiledi. Play-off'un son bileti için mücadele eden Beyoğlu Yeniçarşı'nın 56, Karacabey Belediyespor'un ise 55 puanı bulunuyor.

Belediye Derincespor ümitlerini son hafta taşıdı

Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. 3. Lig'e düşecek son takım ise haftaya belli olacak.

Sahasında Giresunspor'u 2-1 yenerek puanını 28 yapan Belediye Derincespor, 31 puanı bulunan Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu takip ediyor.

Sarıyer'e 1. Lig için 1 puan yetecek

Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Sarıyer, Altınordu karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 79'a çıkararak Batman Petrolspor ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Kırklarelispor deplasmanında 2-1 kazanan Batman Petrolspor'un şampiyon olabilmesi için son hafta mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor'u yenmesi, Sarıyer'in de İskenderunspor deplasmanında mağlup olması gerekiyor. Sarıyer, deplasmandan en az 1 puanla ayrılırsa ikili averaj üstünlüğüyle 1. Lig'e yükselmeyi başaracak. GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK, Altınordu ve Beykoz Anadoluspor, ligde play-off'u garantileyen ekipler oldu.

Beyaz Grup'ta Altay, Karaköprü Belediyespor ve Afyonspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Puan durumu:

Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P 1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR 33 21 8 4 78 34 44 71 2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 33 21 7 5 65 33 32 70 3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 33 21 6 6 67 30 37 69 4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 33 18 7 8 59 35 24 61 5.ARTI DEĞER VAN SPOR FK 33 17 8 8 58 35 23 59 6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR 33 16 8 9 53 33 20 56 7.KARACABEY BELEDİYESPOR 33 16 7 10 53 42 11 55 8.MERKÜR JET ERBAASPOR 33 14 5 14 53 57 -4 47 9.BUCASPOR 1928 33 14 6 13 39 45 -6 45 10.KARAMAN FK 33 10 14 9 42 35 7 44 11.ANKARA DEMİRSPOR 33 10 14 9 51 45 6 44 12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 33 10 11 12 47 55 -8 41 13.SOMASPOR 33 11 6 16 41 42 -1 39 14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 33 8 7 18 32 51 -19 31 15.DİYARBEKİRSPOR 33 7 10 16 21 40 -19 31 16.BELEDİYE DERİNCESPOR 33 6 10 17 30 62 -32 28 17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 33 4 4 25 31 87 -56 13 18.GİRESUNSPOR 33 1 6 26 20 79 -59 0

Beyaz Grup: