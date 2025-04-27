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Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
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Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer, son haftaya lider girdi.

Kırmızı Grup'ta 33. haftaya 68 puanla lider başlayan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-0'lık skorlu mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Zirve takipçis Motoluxi 68 Aksaray Belediyespor ise Bucaspor 1928'i deplasmanda 4-1 yenerek puanını 70'e yükseltti.

Şampiyonluk şansı devam eden Çimentaş Elazığspor da Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 69 yaptı.

Grupta Menemen FK ve Artı Değer Vanspor FK, play-off'a yükselmeyi garantiledi. Play-off'un son bileti için mücadele eden Beyoğlu Yeniçarşı'nın 56, Karacabey Belediyespor'un ise 55 puanı bulunuyor.

Belediye Derincespor ümitlerini son hafta taşıdı

Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. 3. Lig'e düşecek son takım ise haftaya belli olacak.

Sahasında Giresunspor'u 2-1 yenerek puanını 28 yapan Belediye Derincespor, 31 puanı bulunan Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu takip ediyor.

Sarıyer'e 1. Lig için 1 puan yetecek

Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Sarıyer, Altınordu karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 79'a çıkararak Batman Petrolspor ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

Kırklarelispor deplasmanında 2-1 kazanan Batman Petrolspor'un şampiyon olabilmesi için son hafta mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor'u yenmesi, Sarıyer'in de İskenderunspor deplasmanında mağlup olması gerekiyor. Sarıyer, deplasmandan en az 1 puanla ayrılırsa ikili averaj üstünlüğüyle 1. Lig'e yükselmeyi başaracak. GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK, Altınordu ve Beykoz Anadoluspor, ligde play-off'u garantileyen ekipler oldu.

Beyaz Grup'ta Altay, Karaköprü Belediyespor ve Afyonspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Puan durumu:

Nesine 2. Lig'de 33. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Kırmızı Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR

33

21

8

4

78

34

44

71

2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR

33

21

7

5

65

33

32

70

3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR

33

21

6

6

67

30

37

69

4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

33

18

7

8

59

35

24

61

5.ARTI DEĞER VAN SPOR FK

33

17

8

8

58

35

23

59

6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR

33

16

8

9

53

33

20

56

7.KARACABEY BELEDİYESPOR

33

16

7

10

53

42

11

55

8.MERKÜR JET ERBAASPOR

33

14

5

14

53

57

-4

47

9.BUCASPOR 1928

33

14

6

13

39

45

-6

45

10.KARAMAN FK

33

10

14

9

42

35

7

44

11.ANKARA DEMİRSPOR

33

10

14

9

51

45

6

44

12.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

33

10

11

12

47

55

-8

41

13.SOMASPOR

33

11

6

16

41

42

-1

39

14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU

33

8

7

18

32

51

-19

31

15.DİYARBEKİRSPOR

33

7

10

16

21

40

-19

31

16.BELEDİYE DERİNCESPOR

33

6

10

17

30

62

-32

28

17.ÜLKEA NAZİLLİSPOR

33

4

4

25

31

87

-56

13

18.GİRESUNSPOR

33

1

6

26

20

79

-59

0

NOT: Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'un 3, Giresunspor'un 9 puanı silindi.

Beyaz Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SARIYER

33

24

7

2

79

22

57

79

2.BATMAN PETROLSPOR

33

25

2

6

62

24

38

77

3.GMG KASTAMONUSPOR

33

18

12

3

55

28

27

66

4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK

33

18

8

7

58

28

30

62

5.ALTINORDU

33

15

11

7

54

35

19

56

6.BEYKOZ ANADOLUSPOR

33

15

8

10

46

44

2

53

7.İSKENDERUNSPOR

33

13

11

9

49

37

12

50

8.1461 TRABZON FK

33

13

7

13

44

37

7

46

9.FETHİYESPOR

33

11

10

12

32

36

-4

43

10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

33

10

11

12

45

50

-5

41

11.KIRKLARELİSPOR

33

10

10

13

42

41

1

40

12.İNEGÖLSPOR

33

10

11

12

40

47

-7

38

13.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR

33

9

9

15

40

40

0

36

14.KEPEZSPOR

33

9

8

16

37

46

-9

35

15.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR

33

7

12

14

32

46

-14

33

16.ALTAY

33

9

4

20

30

64

-34

28

17.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR

33

6

8

19

34

51

-17

26

18.AFYONSPOR

33

0

1

32

6

109

-103

-5

NOT: İnegölspor ve Altay'ın 3, Afyonspor'un 6 puanı silindi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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