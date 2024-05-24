Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol ve Bilim Kongresi Düzenliyor

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, İstanbul'da 28-30 Mayıs tarihlerinde Riva'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kongre ve Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenleyecekleri "Futbol ve Bilim" kongresinde, futbol ile spor bilimlerinin paydaşlarını bir araya getireceklerini söyledi.

Organizasyonu düzenleyen Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekanı Yorulmazlar, kongre öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kongre için 5 aydır hazırlık yaptıklarını ifade eden Yorulmazlar, "Kongremizi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin organizasyonuyla Riva'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kongre ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yapmayı planladık. Bakanlığımız bununla ilgili her türlü imkanı ve desteği verdi. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu da futbolun paydaşlarını bizlerle buluşturmak için bize destek oldu. Riva'da, Kamp Eğitim Merkezi'nde programı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Futbolun bilimle entegrasyonunu göstermek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerine dikkati çeken Prof. Dr. Yorulmazlar, "Kongrenin içeriğinde futbolda sakatlıktan korunma, rehabilitasyon, erken sahaya dönme, beslenme, bireysel antrenman, teknik, taktik gibi bütün bileşenlerini bulunduruyoruz." dedi.

Mehmet Mustafa Yorulmazlar, kongreye katılımın yüksek olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aslında ülkemizde yapılan 5'inci futbol bilim kongresi ama uluslararası bir kongre ilk defa yapılıyor. Ana merkezdeki katılımcıların dışında ülkemizin yanı sıra Hırvatistan'dan, Almanya'dan, ABD'den ve birçok ülkeden katılımcıların da bizzat aramızda olacağı kongrede güncel futbolda bilimin oluşturduğu trendler bizlerle paylaşılacak. Organizasyonu milli takımın Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirerek ülkemizin biraz daha çıtayı yükseltmesini sağlayacağız. Bundan sonra da tabii ki bunun devamının olması, raporlanması süreçlerini de gerçekleştirerek Türk futboluna katkı sağlayacağız."

Kongrede birçok panel olacağını aktaran Yorulmazlar, "Buradaki paydaşlardan Ersin Şiyhan Bey'in, Fatih Doğan'ın, Tunç Kayacı'nın, Taner Karaman'ın katılacağı futbol ve medya paneli olacak. Antrenörlerimizden Yılmaz Vural'ın, Ersun Yanal'ın ve diğer antrenörlerimizin katılacağı panelde de ben Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) İstanbul Şube Başkanı ve dekan olarak moderatörlük yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Genel anlamda Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum"

Türk futbolunun ilerleyen süreç içerisinde Avrupa ve dünyadaki trendleri yakalamak için bilimden nasıl yararlanması gerektiğinin kongrede detaylıca ele alınacağını dile getiren Prof. Dr. Yorulmazlar, "Kongrenin bir diğer orijinal tarafı da belki de ilk defa hem teorik hem de uygulamalı kısımlar olacak. Özellikle ilk iki gün o sahadaki uygulamalarda özellikle yabancı katılımcıların neler yapacağını bire bir takip edeceğiz ki dünyadaki o yenilikleri uygulama anlamında neler yapılıyor, görelim. Ben aynı zamanda dekan olduğum gibi TÜFAD'da hem genel merkez yönetim kurulu üyesiyim hem de İstanbul şube başkanıyım. Öğrencilerimize, akademisyenlerimize anlatacağımız gibi antrenörlerimize de bu yenilikleri anlatacağız. Örneğin ikinci gün öğleden sonraki teorik ve uygulamada İstanbul'un UEFA lisanslı antrenörlerine de kredi verip onların orada bulunmasını ve bundan yararlanmasını istiyoruz. Bu da 250-300'ün üzerinde antrenörün orada bulunması demek. Genel anlamda Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Birinci, ikinci ve üçüncü liglerde görev yaptığını belirten Prof. Dr. Yorulmazlar, Türkiye'deki futbol kulüplerinin bilimsel uygulamalara yaklaşımı ile ilgili şunları anlattı:

"Bundan 15-20 yıl önce testler yaptığım zaman sporcuların hangi seviyede olduğunu, neye göre antre edilmesini söylediğim zaman o zamanki teknik direktörler veya yanımızdaki insanlar bize 'Yapmış ol da biz gösterelim.' dedi. Günümüzde özellikle Süper Lig ve 1. Lig seviyesinde antrenman öncesi sakatlık riskine kadar kulüplerin tespit yaptığını görüyoruz. Özellikle Abdullah Avcı'yla, Ersun Yanal'la, Aykut Kocaman'la, Ertuğrul Sağlam'la devam eden o trendin yavaş yavaş bilimi işin içerisine çektiğini görüyoruz."

"Artık bilim olmazsa olmaz hale geldi"

Geçen yıllara göre liglerde değişim olduğunu ifade eden Yorulmazlar, "5-10 sene öncesi ligde üst sıradaki takımın galibiyeti kesindi fakat şimdi genel anlamda her takımın, herkesi yenebilir hale geldiğini görüyoruz. Bundan 10 sene sonra da herhalde bilim sayesinde herkes birbiriyle yarışır hale gelecek. Bilimi hiçbir zaman bir tarafa atmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun hem teorik hem pratik yönünde görev aldığını söyleyen Prof. Dr. Yorulmazlar, "Ben uygulamadan gelen, futbol sahasında doğmuş, aynı zamanda okumuş, aynı zamanda antrenörlük yapmış bir kişiyim. Bu artık açık açık kaçınılmaz oldu. Abdullah Avcı'nın en son Başakşehir'deyken yanında çalıştığı bir grup vardı, 12-13 akademisyen vardı. Şu anda da birçok kulüpte öyle. İsmail hoca arkadaşımız Beykoz bölgesinden. Yanındaki çocukların birçoğu bizim öğrencimiz. 10-15 yıldır yanındalar. Analizleri, çözümlemeleri yapıyorlar. Sakatlıktan geri dönüşümün sağlanmasına destek oluyorlar. Artık bilim olmazsa olmaz hale geldi." diyerek sözlerini tamamladı.