Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe, Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe, Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan müsabakada ilk yarıyı Göztepe, Yasin Öztekin'in penaltından bulduğu golle 1-0 üstün tamamladı. İkinci devrede Ege Özkayımoğlu ile farkı 2'ye yükselten sarı-kırmızılı ekip, Bekir Turaç Böke'nin golüne engel olamasa da müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Spor AA / Ali Korkmaz Spor Haberler

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