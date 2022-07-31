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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe, Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Göztepe, Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanan müsabakada ilk yarıyı Göztepe, Yasin Öztekin'in penaltından bulduğu golle 1-0 üstün tamamladı.

İkinci devrede Ege Özkayımoğlu ile farkı 2'ye yükselten sarı-kırmızılı ekip, Bekir Turaç Böke'nin golüne engel olamasa da müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

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