Futbol: Haftanın programı

Futbolda TFF 2. Lig'e 14'üncü, TFF 3. Lig'e ise 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda TFF 2. Lig'e 14'üncü, TFF 3. Lig'e ise 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 11'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Ankaraspor-Vefa Group Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Bursaspor-Zonguldak Kömürspor (Sütaş Timsah Park)

14.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)

14.00 Altınordu-Hes İlaç Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Kasım Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Ankara Demirspor-1461 Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor (Yeni Buca)

14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)

Kırmızı Grup

19 Kasım Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor (Dağılgan)

14.00 İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK (7 Ocak)

14.00 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Belediye Derincespor-İnegölspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor (Diyarbakır)

14.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Karaman)

14.00 Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Sarıyer-Denizlispor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK (Düzce Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor (İnegöl İlçe)

19 Kasım Pazar:

14.00 Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ayvalıkgücü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aliağa Futbol-Mardin 1969 (Aliağa Atatürk)

14.00 Kırıkkalegücü Futbol-Tarsus İdman Yurdu (Başpınar)

14.00 Kepezspor Futbol-Malatya Arguvanspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Edirnespor-Artvin Hopaspor (Edirne 25 Kasım)

2. Grup

Yarın:

14.00 Karşıyaka-Kelkit Hürriyetspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19 Kasım Pazar:

14.00 Pazarspor-Amasyaspor FK (Pazar İlçe)

14.00 Turgutluspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Sapanca Gençlikspor (Batman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe 1945 (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Silifke Belediyespor-Kemerkent Bulvarspor (Silifke Şehir)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Efeler 09 Spor FK (Elazığ)

3. Grup

Yarın:

14.00 Akhisarspor-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Silivrispor-Osmaniyespor FK (Silivri Müjdat Gürsu)

19 Kasım Pazar:

14.00 1922 Konyaspor-Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol (Dumlupınar)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Merkür Jet Erbaaspor (Darıca İlçe)

14.00 Kuşadasıspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

4. Grup

Yarın:

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Muş 1984 Muşspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bursa Yıldırımspor (Osmanlı)

19 Kasım Pazar:

14.00 Sebat Gençlikspor-Balıkesirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Bergama Sportif Faaliyetler (Tarsus Şehir)

14.00 Orduspor 1967-23 Elazığ FK (Yeni Ordu)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Nevşehir Belediyespor (Kurtalan İlçe)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

19 Kasım Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Hakkarigücüspor-Galatasaray (Merzan Şehir)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor ???????-Fatih Vatanspor (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Amed Sportif Faaliyetler (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor FK-Wulfz Fatih Karagümrük (Konyaaltı Atatürk)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beylerbeyi (Osmanlı)

14.00 ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Batur)

20 Kasım Pazartesi:

18.45 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment (Ülker)